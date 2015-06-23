Tarihi Namazgah Tabyaları'nda iftar açtılar

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nda düşmana denizden geçit vermeyen Mehmetçiğin toplu namaz kıldığı Namazgah Tabyaları'nda iftar programı yapıldı.
Çanakkale'den feribot ile Kilitbahir'e geçen vatandaşlar, tabyalara gelerek iftara katıldı.
Başbakanlık Tanıtım Fonunca desteklenen iftara katılan bin kişi, Çanakkale Savaşları'nda düşmana denizden geçit vermeyen kahraman Mehmetçiğin birlikte secde ettiği Namazgah Tabyaları'nda orucunu açtı.
İftar yemeğinin ardından vatandaşlar tabyalarda namaz kıldı.
Namazgah Tabyaları'ndaki iftar programları, ramazan boyunca sürecek.
AA
Son Güncelleme: 24.06.2015 07:52