Tarihi meydanda 'gizli geçit' heyecanı

Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait çok sayıda eserle açık hava müzesini andıran Sivas'ta tarihi meydandaki Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında bulunan "gizli geçit"in tamamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile Şifaiye ve Buruciye medreseleri, Kale Camisi, tarihi valilik ve jandarma binaları ile adeta açık hava müzesini andıran Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese'de kısa süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un 1271 yılında yaptırdığı Çifte Minareli Medrese'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda eserin eyvan kısmında "gizli geçit"e rastlandı.

Geçidin tamamının ortaya çıkarılması ve Sivas'a kazandırılması için çalışma başlatıldı.

"Kültür hazinesi olarak kazandırmak lazım"

Sivas Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda Çifte Minareli Medrese'nin olduğu bölümdeki çalışmanın zeminin kayıp kaymadığının, güçlü olup olmadığının tespiti ile minarelerin geleceğe taşınmasıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

Gül, şunlar belirtti:

"Bu çalışmada bir tünel bulduk. Bu tünel, Sivaslıların özellikle biraz daha yaşı olanların anlattığı, geçmişte içinden geçtiği bir tünel. Hep konuşuluyordu 'Var mıdır yok mudur?' diye. Gördük ki yaklaşık olarak 1,5 metre genişlikte 2 metre yükseklikte bir tünel var. Bu tünelin tarihi Sivas Kalesi'ne gittiği ve birden fazla çıkışının olduğu söyleniyor. Yapılan çalışmalar neticesinde tünelin uzunluğunun ne kadar olduğu, Gökmedrese'ye mi kaleye kadar mı gittiği ortaya çıkacak. Şu bir gerçek ki bu tarihi mekanın altında bir tünel var. Zaten ucunu görüyorsunuz. Bunun muhafaza edilmesi, korunması ve kollanması ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz çalışmalar yapacaktır."

Tarihi meydandaki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile jandarma binası ve valilik zemininde de tünel olduğu söylentilerini de değerlendiren Gül, "Çalışma yapmadan bunu öğrenebilme şansımız yok ama görünen o ki bir tünel var ve onun ucunu bulduk. Bu arada bunun uzunluğunun ne kadar olduğu, birden fazla çıkışı var mı yok mu, bakacağız. Kamuoyunda konuşuluyor, muhtemelen de bu doğrudur, en azından bir kısmı doğrudur. Dolayısıyla tüneli çıkartıp, muhafaza edip bu şehre bir kültür hazinesi olarak kazandırmak lazım." ifadelerini kullandı.

Esnafı ve vatandaşları "gizli geçit" heyecanı sardı

Çifte Minareli Medrese'nin karşısındaki Şifahiye Medresesi'nin esnafından Necmettin Dündar da bulunan geçidin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Sivas'ın turizm şehri olmasını arzuladıklarını dile getiren Dündar, geçidin turizme kazandırılmasını umut ettiklerini belirtti.

Esnaf Zekeriya Kartal da tünelin bulunmasına çok sevindiklerini aktararak, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği geçidin turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı.