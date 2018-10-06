Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Başbük Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin yıllık Yeni Asur dönemine ait tapınak bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle bu yıl, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında uzmanlar Aziz Ergin ve Yusuf Koyuncu'nun katılımıyla Siverek ilçesindeki Başbük bölgesinde kazı çalışmaları başlatıldı.

Kısa süre içinde gerçekleşen yoğun bir şekilde süren kazılarda, bölgede tespit edilen bir alanda Yeni Asur dönemine tarihlenen, ana kayaya kazılmış, oval bir girişe sahip merdivenlerle inilen bir tapınak yapısı bulundu.

Buluntunun yaklaşık 3 bin yıllık bir Sin Tapınağı olduğu düşünülüyor.

Şanlıurfa Müze Müdürü ve kazı başkanı Celal Uludağ, yaptığı açıklamada, kentin tarihi anlamda önemine işaret ederek, Şanlıurfa'nın birçok noktasında tarihi değerlerin bulunduğunu hatırlattı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri doğrultusunda bu yıl Şanlıurfa Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Göbeklitepe, Şanlıurfa Kalesi, Soğmatar Antik Kenti, Harbetsuvan ve Başbük Mahallesi'nde kazı çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Uludağ, "Arkeolojik anlamda çok zengin bir potansiyele sahip ilimizde, yürütülen kazılarla Şanlıurfa'da bulunan kültür varlıklarını ortaya çıkararak, bunları turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye'de bir ilk"

Celal Uludağ, Başbük Mahallesi'nde buldukları tapınağın Pagan inanışına ait olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında bu mekan kaçak kazı sonucu ortaya çıktı. Kaçak kazı jandarma tarafından tespit edilmiş ve yetkililerce durdurulmuştu. Konu Şanlıurfa Müzesine intikal etti. Bu kapsamda gerekli izinlerin ardından uzmanlarımızca kazı yapıldı. Yürütülen çalışmalarda bu mekanın aslında Yeni Asur dönemine ait bir Sin Tapınağı olduğu kanaatine varıldı. Duvardaki tüm resimlerin örnekleri alındı, çizimleri yapıldı ve bu sayede bilim dünyasına kazandırılmak üzere tamamlandı. Şu an alan kaçak kazılara maruz kalmaması için koruma altına alındı ve tescillendi. Yaptığımız çalışmalarda bu tapınağın Yeni Asur dönemine tarihlenen yani günümüzden 3 bin yıl önceye dayanan bir Sin Mabedi olduğunu belirledik. Buradaki duvarlara ay, güneş ve yıldız tanrıları resmedilmiş durumda. Burası kutsal bir mekan ve bu kutsal mekan Türkiye'de tespit edilmiş Sin Tapınağı'nın tek örneği. Bu anlamda bizim için ve arkeoloji tarihi için çok önemli diye yorumlayabiliriz."

Uludağ, söz konusu bölgedeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, kentteki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmaya devam edeceklerini vurguladı.