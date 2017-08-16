Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106022
ALTIN
144.092
DOLAR
3.5299
STERLİN
4.5365
EURO
4.1278
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya...
Dünyanın en yaşanabilir kenti yine Melbourne
Son Dakika
Dünyanın en yaşanabilir kenti yine...
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında kazanamıyor
Fenerbahçe Makedonya'da avantaj arayacak
Fenerbahçe Makedonya'da avantaj arayacak
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"

Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor

Erzurum'daki Yakutiye Belediyesince hayata geçirilen ve kentin önemli tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılması hedeflenen "Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor

Erzurum'daki Yakutiye Belediyesince hayata geçirilen ve kentin önemli tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılması hedeflenen "Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi" çalışmaları devam ediyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:59
0 Okunma
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor

ERZURUM

Erzurum'daki Yakutiye Belediyesince hayata geçirilen ve kentin önemli tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılması hedeflenen "Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi" çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye ilçesi Sultan Melik Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek proje hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Korkut, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, Erzurum için yeni bir süreç ve başlangıç olduğunu söyledi.

Projenin hızla devam ettiğini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

"Kış, kültür, dini turizmi birlikte düşünüp sağlık turizmiyle kaynaştırıp ekonomiyi bu yapı üzerine oturtmalıyız. Erzurum’un geleceği turizm ve alt sektörleri üzerinedir. Turiste sunacağımız çok kıymetli eserlerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkartıyoruz. Üç Kümbetler'de yapılan kamulaştırmalar ile 26 civarında tarihi ve sivil mimari eser ortaya çıktı. Erzurum konakları geleceğin Erzurum'unda ciddi kazanç sağlayan işletmeler olacaktır."

Projenin kentin dünyaya açılacağı yeni bir pencere olacağını dile getiren Korkut, projeyle Kent Müzesi, Kongre Merkezi, fuar alanı ve butik oteller de yapılacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ariflerin hazinesi sanata referans olmalı'
'Ariflerin hazinesi sanata referans olmalı'
MANAS ATA NELER DİYOR? -2-
MANAS ATA NELER DİYOR? -2-
MANAS ATA NELER ANLATIYOR?
MANAS ATA NELER ANLATIYOR?
Akçakoca 'turizm cenneti' olma yolunda
Akçakoca 'turizm cenneti' olma yolunda
Osmanlı karargahı Balkan Tarihi Müzesi olacak
Osmanlı karargahı Balkan Tarihi Müzesi olacak
Amorium Antik Kenti 7 uygarlığın izlerini taşıyor
Amorium Antik Kenti 7 uygarlığın izlerini taşıyor
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
"Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur"
"Topkapı Sarayı'nda hiçbir şekilde bir santim dahi kayma yoktur"
Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca
Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ