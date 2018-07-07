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Tarihi Demirciler Konağı yeniden kente kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen projeyle yapı özellikleri kullanılamaz hale geldiği için yıkılan Demirciler Konağı, özgün yapısına göre tekrar inşa ediliyor.

Tarihi Demirciler Konağı yeniden kente kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen projeyle yapı özellikleri kullanılamaz hale geldiği için yıkılan Demirciler Konağı, özgün yapısına göre tekrar inşa ediliyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 13:45
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Tarihi Demirciler Konağı yeniden kente kazandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen projeyle Dilovası ilçesinde yapı özellikleri kullanılamaz hale geldiği için yıkılan Demirciler Konağı, özgün yapısına göre tekrar inşa edilerek kente kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Demirciler Mahallesi'ndeki tarihi yapıda rekonstrüksiyon çalışması yürütüldüğü belirtilerek, özgün yapısına göre tekrar inşa edilen konakta titiz çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yapı bütünlüğü oluşan ve iç çalışmaları devam eden konağın tavan süslemelerinin yapıldığı ve pencere imalatlarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Geçmişin mimari üsluplarını günümüze taşıyan yapı, tamamlandığında kente kazandırılan konaklar arasındaki yerini alacak." ifadesine yer verildi.

Demirciler Konağı olarak bilinen tarihi evin aslına uygun yeniden yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üç katlı yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyordu. Üst katlarda ise 4 oda ve 2 sofa bulunuyor. 1851 yılında yapılmış olan konak uzun süredir kullanılmadığından bakımsızlıktan üst katları çökmüş durumdaydı. Bu nedenle yapı aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Yapıda dış cephede ahşap yalı baskı kaplama üzeri boya imalatı rötuş işleri devam ederken tavanlarda ahşap kaplama boya imalatı gerçekleştiriliyor. Yapının kapı montajı ve kalem işi motifleri sürüyor. Gömme dolapların atölye ortamında imalatına başlanacaktır. Merdiven imalatı ise şantiyede gerçekleştirilecek.

19. yüzyıl Osmanlı mimari örneği sergileyen yapı, kalem işi bezemelerle de dikkati çekiyor. Tarihi yapı, içindeki kalem işi bezemeler ve mimari üslup açısından Kocaeli'deki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Yapıdaki bu örneklerin yer aldığı bazı malzemeler dikkatlice sökülerek korundu. Konağın yapımı tamamlanınca bezemeli eşyalar tekrar yerine yerleştirilecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Büyükşehir BelediyesiTarihi Demirciler Konağı
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