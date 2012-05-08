Tarihi Bursa Ulu Cami'nin özellikleri, kitapta toplandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kentin en önemli eserlerinden biri olan tarihi Ulu Cami'nin tüm yönleriyle kitaplaştırıldığını belirterek, cami hakkında hazırlanan en kapsamlı eser olan kitabın Bursa belgeliğine kazandırıldığını bildirdi.



Recep Altepe, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen ''Ulu Cami Kitabı''nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın en önemli anıtsal eserlerinden biri olan, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Ulu Cami'nin, tüm yönleriyle kitaplaştırıldığını söyledi.



Tarihçilerden, sanatçılara ve yabancı yazarlara kadar geniş bir çalışma perspektifinde ele alınan, bugüne kadar cami hakkında hazırlanan en kapsamlı eser olan kitabın, Bursa belgeliğine kazandırıldığını dile getiren Altepe, Bursa'nın kalbinde yer alan caminin kent tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.



Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan eserde Emir Sultan ve Somuncu Baba gibi manevi değerlerin de izlerinin bulunduğunu anlatan Altepe, şöyle devam etti:



''Ulu Cami sadece bir ibadethane değil. Aynı zamanda bir okul ve sanat merkezi. Hat sanatının en güzel işlendiği, şairlere, yazarlara yüzyıllardır ilham kaynağı olan bir merkez. Bugün Bursa belgeliğine kazandırdığımız bu eser de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı eser durumunda. Gerek Ulu Cami gerekse kent tarihi açısından yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Bu eserin kazandırılmasına katkı sağlayan akademisyenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''



-''İslam dini açısından 5 önemli mabetten biri''-



Kitabın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Bilal Kemikli ise eserin iki yabancı yazarın da yer aldığı geniş bir kadro ile hazırladığını bildirdi. Caminin yapılmasında Osmanlı'nın iki temel misyonu bulunduğunu anlatan Kemikli, şöyle konuştu:



''Ulu Cami, Osmanlı'nın vizyonunu ortaya koyan bir proje. Rumeli ve Bizans'a dönük hedefleri ortaya koyan bir eser. Bir diğer misyonu ise Ulu Cami ile Bursa artık resmen bir Osmanlı şehri olmuştur. Çünkü Osmanlı şehirlerinin merkezinde büyük bir cami vardır. Burası bir okuldur, hocaların dersler okuttuğunu tespit ettik. Önemli bir kütüphanedir, hat sanatları ile de önemli bir sanat merkezidir. İslam dini açısından 5 önemli mabetten biridir. Geçmişte Rumeli'den hacca gidenler önce Bursa'ya gelip Ulu Cami'de namaz kılar, sonra hacca gidermiş. Yani burası bu kadar önemli bir mabet. Bu kadar önemli bir mabedi tüm yönleriyle kitaplaştırmamıza katkı veren ve kültür belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum.''



Yazıları, makaleleri ve menkıbeleriyle kitaba katkı sağlayan Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hüseyin Algün, Şair Metin Önal Mengüşoğlu ve Prof. Dr. Heat Lowriy de böyle bir eseri Bursa'ya kazandıran, Altepe'ye teşekkür etti.



-Bursa Ulu Cami-



Yıldırım Bayezid tarafından mimar Ali Neccar'a 1396-1399 yılları arasında yaptırılan Ulu Cami, bugüne kadar yıllara meydan okuyarak gelen önemli bir cami olarak, ayakta duruyor.



Niğbolu Zaferi öncesinde savaşı kazanmak için Allah'a yalvaran ve 20 cami yaptırmayı adayan Yıldırım Bayezid'in, zaferden sonra damadı Emir Sultan'ın önerisi ile 20 cami yerine 20 kubbeli tek bir cami yaptırmaya karar vermesiyle inşa edilen caminin, birçok savaş, doğal afet ve yangın gördüğü belirtiliyor.



Yıllar içinde birçok kez onarımdan geçirilen cami, aradan geçen 600 yıla rağmen, tüm ihtişamıyla Bursa'nın kalbindeki yerini koruyor.

