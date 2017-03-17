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Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915

Torunları, ÇANAKKALE'de destan yazan dedelerinin tarihini yazdılar

Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915

Torunları, ÇANAKKALE'de destan yazan dedelerinin tarihini yazdılar

17 Mart 2017 Cuma 17:41
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Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915

TARİHE TUTUNANLAR

Çanakkale 1915

Çanakkale, gerek konumu gerekse de sebep ve sonuçları itibari ile I. Dünya Savaşı’nda önemli izler bırakmıştır. Savaşın akışı üzerinde belirleyici rol oynayan, uluslararası güç dengelerini değiştiren, sömürge imparatorluklarının yüksek teknoloji ve donanımı ile baş eden bir zaferin adıdır, Çanakkale.

Bu eser Çanakkale’yi geçilemez kılan kahramanların gerçek hikâyelerinden oluşmaktadır. Genç yazarlarımız Çanakkale şehit ve gazi yakınları ile uzun uğraşlar sonucu görüşmeler yapıp gün yüzüne çıkmamış hikâyeleri okuyucular ile buluşturmuştur.

Çanakkale Savaşı’nda yüreği ülke sevgisi ile yanan; Maraşlı Mustafa Kuşçu'nun, Kastamonulu Memişoğullarından Mehmet Oğlu Sadık'ın, Süleyman Oğlu Mustafa'nın, Tahir'in, Ahmet'in, Varnalı Mahmut bin Zekeriya'nın, Çanakkaleli Mustafa Yılmaz'ın, İsmail Özcan'ın, Ağrılı Yusuf'un, Yozgatlı Seyit'in ve daha nice kahramanların gerçek yaşamlarından yola çıkarak bu eser hazırlanmıştır. Daha önce gün yüzüne çıkmamış Çanakkale savaşına ait fotoğraflar ile adeta bilimsel bir çalışmaya dönen eser "Tarihe Tutunan" Çanakkale kahramanlarına bir vefa borcudur.

Bu çalışma Dr. Hulusi Behçet Ortaokulu bünyesinde kurulan “Uçan Kalemler Kulübü”  “Çocuk Yazarlar Projesi”nin bir ürünüdür. Proje kapsamında “Çocuk Yazarlar”ımız kurmaca edebiyat yapıtlarından öykü ve romanın nasıl üretildiğini, kurmaca metinlerde zaman kullanımını, mekan işlevini, olay örgüsünü, karakterlerin oluşturmasını, hikayenin unsurlarını, anlatım biçimlerini ve dramatik gerilimin oluşturulması gibi yazma tekniğine ilişkin konular dahilinde örnekler üzerine çalışmalar yapmışlardır.

Uçan Kalemler Kulübü aldığı bu eğitim sonrasında kendi ismini taşıyan ilk kitabını 2015-2016 eğitim öğretim yılında kaleme almıştır. 

Projenin devamı olarak “Tarihe Tutunanlar- Çanakkale 1915” adlı kitap yayın hayatına başlamıştır.

Mahmut Turan EKTİREN

Editör

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.03.2017 17:45
Anahtar Kelimeler:
Tarihe Tutunanlar: Çanakkale 1915Çanakkale ZaferiGenç Yazarlar
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