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Tarih ve sanat aşkıyla müze tasarlıyorlar

AÜ Güzel Sanatlar Resim Bölümü Başkanı Prof. Coşkun, Teknopark'ta arkadaşıyla kurduğu şirkette, tarih ile sanatı birleştirerek müze tasarımları yapıyor.

Tarih ve sanat aşkıyla müze tasarlıyorlar

AÜ Güzel Sanatlar Resim Bölümü Başkanı Prof. Coşkun, Teknopark'ta arkadaşıyla kurduğu şirkette, tarih ile sanatı birleştirerek müze tasarımları yapıyor.

03 Şubat 2017 Cuma 15:20
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Tarih ve sanat aşkıyla müze tasarlıyorlar

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Rıdvan Coşkun, tarihe olan ilgisi dolayısıyla arkadaşı Cüneyt Şenyavaş ile kurduğu şirkette, tarih ile sanatı birleştirerek yeni müze tasarımları yapıyor.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesinde bulunan Teknopark'ta Coşkun ve Cüneyt Şenyavaş tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında kurulan Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri şirketi, "sanal gerçeklik, resimleme, animasyon, grafiksel tasarım" gibi tamamen ülkenin tarihiyle ilgili yerli görsel içerikler üretiyor.

Türkiye'ye, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış, bilgi ve belgelere dayalı, akılda kalıcı, ziyaretçileri ülke tarihinde bir yolculuğa çıkartıp, o dönemde yaşayan insanlarla empati kurdurabilen, izleyeni etkileyen müzeler tasarlayan Coşkun'un ekibi, AÜ'den ve çevre illerden mezun ya da öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor.

Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri, tarihini görselleştirmeye çalışan uzman ekibiyle müze tasarımı yapan ülkenin ilk şirketi olma özelliği de taşıyor.

Mezunları ve öğrencileri istihdam etti

Coşkun, yaptığı açıklamada, Cüneyt Şenyavaş ile üniversiteden edindikleri bilgi ve tecrübeleriyle, teknolojiden de yararlanarak ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda müze üzerine çalışan profesyonel bir şirketin olmadığını fark ettiklerini söyledi.

Bilgi ve içeriklerin üretimi ile yeni teknolojileri ilişkilendirebilecekleri bir platform yaratmak istediklerini anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Ortağım ve dostum Cüneyt'le tarihe olan ilgimizi de kullanabileceğimiz bir şirket oluşturmak istedik. AÜ'de bulunan Teknopark'ta, Teknopark Yasası'na göre görevlendirmeyle şirketi kurabildim. Üniversitedeki eğitimli kadroların kamusal alana bilgilerini aktarabilecekleri, yerel unsurlarımızı harekete geçirebilecek bilgi süreçlerini ortaya çıkartacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Umay Müze Tasarımları ve Teknolojileri şirketini üniversitemizde kurduk. AÜ gelişen vizyonu ile yenilikçi bir üniversite. Güzel Sanatlar Fakültemizde resim, heykel, animasyon, grafik, cam, seramik ve tasarım bölümlerimiz bulunuyor. Üniversitemizin dışında çevre illerden gelen arkadaşlarımızı da istihdam etme fırsatı bulduk. Tarihi bilgi ve belgeleri, çeşitli arşivleri de inceleyerek müzelerde kullanmak üzere sanal gerçeklik gibi Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Üniversitemizin mezun deneyimli öğrencisi, yerel kaynakları ve öz kaynaklarıyla şirketimiz ulusal anlamda büyük bir ivme kazandı."

Coşkun, Cüneyt Şenyavaş ile Bursa Göç Tarihi Müzesi, yaşayan bir müze olarak Umurbey İpek ve Tekstil Müzesi ile Bursa Muhasebe Müzesi'ni yaptıklarını belirterek, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nı anlatacak panorama müzesi için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiTarihSANATProf. Rıdvan Coşkun
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