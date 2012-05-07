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Tanıtım için 68 milyon euro harcanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’nin turizm tanıtımı için 68 milyon euro harcama yapmasının belirlendiğini açıkladı.

Tanıtım için 68 milyon euro harcanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’nin turizm tanıtımı için 68 milyon euro harcama yapmasının belirlendiğini açıkladı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 13:07
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Tanıtım için 68 milyon euro harcanacak

Günay MHP Manisa Miletvekili Erkan Akçay’ın sorusuna gönderdiği cevabi yazıda, 2002 yılında 44 milyon TL olan yurtdışı tanıtım bütçesini 2011 yılında 155 milyon TL’ye çıkardıklarını belirtti. Günay, şunları kaydetti:
“2002’de 11.9 milyar dolar olan turizm geliri 2011’de 23 milyar dolara, 2002’de 13.2 milyon olan yabancı ziyaretçi 2011’de 31.4 milyona ulaşmıştır. Turizmde rakibimiz İspanya ve İtalya’nın 2011 ve 2012 tanıtım bütçeleri düşüş göstermektedir. İtalya’nın 23 milyon euro, Türkiye’nin 68 milyon euro, İspanya’nın 98 milyon euro tanıtma gideri yapması beklenmektedir.”

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 05:08
Anahtar Kelimeler:
Tanıtım Için 68 Milyon Euro Harcanacak
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