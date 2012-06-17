Tamirhaneden

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB işbirliğinde, vagon tamir atölyesiyken restore edilerek sanat ve kültür hayatına kazandırılan Cer Modern, yeni işleviyle sanatçıları ve sanatseverleri ağırlıyor.

Cer Modern Medya ve İletişim Koordinatörü Özge Ekmen, ilk etapta bir eğitim projesi olma hedefiyle yola çıkan merkezin, her yaştan ziyaretçinin, yerinde sanat üretimine katıldığı bir merkez şeklinde sürekli projeler üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Nisan 2010'da faaliyete geçtiklerini hatırlatan Ekmen, şunları kaydetti:

''11 bin 500 metrekarelik alanda sergi ve fotoğraf galerileri, müze mağazası, konferans ve çok amaçlı salonu, sanatçı ikameleri, kafe ve heykel park alanıyla sanatsal çeşitliliği ağırlıyoruz. Girişteki ana salonlarda dönüşümlü olarak, yılda dört kez uluslararası galeri ve müze ağlarıyla yakın işbirliği içinde derlenen çalışmaları sergiliyoruz. İlk sergi Ebru Özdemir Koleksiyonu'ndan bir seçki olan '+ Sonsuz' oldu. Fluxus, Erwin Olaf gibi uluslararası düzeydeki sanatçıların eserlerini, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali'nin, 'İlahi Komedya', 'Sürrealizm İzleri', 'Gala ile Akşam Yemeği' adlı 3 ayrı başlıktaki eserlerini Başkentli sanatseverlerle buluşturduk.''

Merkezde ayrıca ''Cer Çocuk'' atölyesi adında bir alan da olduğunu anlatan Ekmen, resim, heykel, kolaj gibi plastik sanatların tüm olanaklarını kullanarak çocukları sanatla desteklemeyi; onların bilişsel, zihinsel, duygusal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ekmen, genel sanat yönetmenliğini Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı, ''Stüdyo Cer''in de 2012-2013 tiyatro sezonunda kapılarını sanatseverlere açacağını bildirdi.