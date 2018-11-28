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Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı

Taksim Meydanı metro girişindeki eski İstanbul Kitapçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Taksim Sanat" adıyla yeni bir sanat merkezine dönüştürüldü.

Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı

Taksim Meydanı metro girişindeki eski İstanbul Kitapçısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Taksim Sanat" adıyla yeni bir sanat merkezine dönüştürüldü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
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Taksim Sanat "Resmemaneti" sergisiyle açıldı

İSTANBUL

Taksim Sanat'ın açılışı, İBB Resim Koleksiyonu seçkisinin bulunduğu "Resmemaneti" isimli sergiyle yapıldı.

İçinde üç ayrı kitaplığın bulunduğu bir Kitap Kafe'nin de yer aldığı Taksim Sanat'ın açılışında, çelloda Bike öner ve flütte Duygu Kozak Şahiner'in müzik dinletisi gerçekleştirdi.

"Resmemaneti" sergisinde, İBB Resim Koleksiyonu seçkisi ile birlikte Sezer Tansuğ'un 1993'te 43 ressam arkadaşıyla gerçekleştirdiği "Geleneksel Kültüre Çağdaş̧ Yorum '66 Kare' " projesinin tamamı yer alıyor.

Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünü üstlendiği sergide koleksiyonları, üslupları ve özgünlükleriyle uluslararası sanat camiasında şöhret kazanan Türk ressamların yağlı boya, sulu boya, gravür teknikleriyle meydana getirdikleri portre, natürmort, manzara ve farklı temaları içeren resimler izlenime sunuluyor.

Serginin Proje Yöneticiliğini Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder yürütürken, koordinatörlüğünü ise Yunus Tekgöçen yapıyor.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, açılışta yaptığı konuşmada, "Resmemaneti" sergisinin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu söyledi.

Serginin bir başlangıç olacağını aktaran Tok, farklı çalışmaların da ilerleyen zamanlarda Kültür AŞ tarafından sanatseverlerin beğenisine sunulacağını dile getirdi.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner de mekanın eski halinde sanat galerisinin arka tarafta kaldığı için sergilerin çok fark edilemediğini ifade etti.

Sanat galerisini öne çıkartma hedefiyle Taksim Sanat projesini hazırladıklarına işaret eden Kaptaner, "Çok şükür 4-5 aylık bir yenileme sürecinden sonra bunu başardık. Tahmin ediyorum bundan sonra açılacak sergiler de buradan geçerken bir mıknatıs gibi sizi çekecek. Bugünkü sergimiz çok anlamlı. İBB'nin birbirinden kıymetli 300'e yakın eserinden bir seçki yaptık." dedi.

Küratör Mehmet Lütfi Şen ise İBB Resim Koleksiyonu'nun medeniyet adına İBB'de emanet bulunan çok özel bir koleksiyon olduğu değerlendirmesini yaptı.

"Geleneksel Kültüre Çağdaş̧ Yorum '66 Kare' " projesinin Batı taklitçiliğinin karşısında durduğunu belirten Şen, bu projenin, sergilendiği her yerde büyük beğeni toplandığını aktardı.

Şen, Türkiye'de bir ulusal resim müzesi açılması gerektiğine vurgu yaparak, "Umuyorum böyle merkezi yerlerdeki mekanlar sanatın hizmetinde olur. Çünkü sanatımız yoksa hiçbir şeyimiz yoktur, kültürümüz yoksa biz de yokuz." diye konuştu. 

Eserlerden büyük bir seçkinin yer aldığı, sanatçılara, sanat tarihçilerine, araştırmacılara ve sanatseverlere kaynak oluşturması amaçlanan "Resmemaneti Kataloğu" yakın zamanda sanatseverlerle buluşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaksimSANATResmemanetiSergi
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