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'Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı'

Oyuncu Koyunoğlu, üniversite yıllarındayken gittiği bir oyundan çok etkilendiğini belirterek "Perde arasında şuursuz bir öz güvenle kulise gittim. Yılmaz Gruda'yı buldum, 'Ben tiyatrocu olmak istiyorum' dedim ve ailemden gizli gizli başladım" dedi.

'Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı'

Oyuncu Koyunoğlu, üniversite yıllarındayken gittiği bir oyundan çok etkilendiğini belirterek "Perde arasında şuursuz bir öz güvenle kulise gittim. Yılmaz Gruda'yı buldum, 'Ben tiyatrocu olmak istiyorum' dedim ve ailemden gizli gizli başladım" dedi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:38
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'Şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı'

"İstanbullu Gelin" dizisinde "Akif" karakterini canlandıran ve "Tiyatro Adam" bünyesinde sahne çalışmalarını sürdüren tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Fatih Koyunoğlu, "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde tiyatroseverlerle bir araya geldi.

Koyunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İntiharın Genel Provası" isimli oyunla çok turnuva yaptıklarını, diziyle birlikte yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Tiyatro hayatına yaklaşık 20 yıl önce başladığını aktaran Koyunoğlu, üniversitede iktisat okuduğu yıllarda arkadaşıyla birlikte gittiği bir oyunun ardından tiyatrocu olmaya karar verdiğini dile getirdi.

Koyunoğlu, oyunu sahneleyen Yılmaz Gruda ve ekibinden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Koca koca insanlar bir şeyler anlatıyor, gözümün içine bakıyor, ağlıyor gülüyor falan. Perde arasında şuursuz bir öz güvenle kulise gittim. Yılmaz Gruda'yı buldum, 'Hocam ben tiyatrocu olmak istiyorum.' dedim. 'Pazartesi günü gel evlat, senin bir kumaşına bakalım.' dedi. Ben de yanındakine 'Abi kaç metre kumaş almamız gerekiyor, nereden alınıyor?' diye sordum. O da 'Bir ufak metin oynaman gerekiyor.' şeklinde açıkladı. Hayatımda hiç tiyatro metni okumamıştım. Üç gün içerisinde 'Kardeş Kavgası' isminde bir metin yazdım, farkında olmadan bir meddah metni yazmışım. Bütün karakterleri ben oynadım. 'Sende bir meddah havası var, bu işi devam ettirmen gerekiyor.' dedi ve ben de ailemden gizli gizli başladım. Yani o şuursuz öz güvenim beni tiyatrocu yaptı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Bütün büyük girişimler hayalperestler sayesinde olmuştur

Üniversitede okuduğu bölümü tiyatro aşkından dolayı bitiremediğine işaret eden Koyunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşım 23'e geldiğinde İstanbul Devlet Konservatuvarı sınavına girdim ve kazandım. Oradayken Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda 4 sene çalıştım. Şimdi de 11 sene önce kurduğumuz 'Tiyatro Adam'la devam ediyoruz. Tiyatrocu olmaya hevesli değildim ama radyocu olmak isteyen, kendince bir şeyler yazan gizemli bir yanım vardı, herkesten sakladığım. Hayal kurmak ve o hayalin peşinden gidecek inada sahip olmak çok kıymetli bir şey. Modern dünya bize biraz 'Canım biraz gerçekçi olalım.' falan diyor. Oysa ki dünyadaki bütün büyük girişimler hayalperestler sayesinde olmuştur. Baktığınızda bütün iyi eserlerin temelinde iyi hayaller var. 'Bunu ben böyle yapmak istiyorum.' dediğinde, 'Hadi canım!' denecek şeyler aslında."

Türkiye ile Almanya arasında köprü

Fatih Koyunoğlu, tiyatrocuların kendisine yaptığı yatırımın önemine değinerek, "İyi oyuncu, eline cikletten çıkan bir şiir de verseniz onu iyi okumaya çalışır. Benim de kendi mesleğimle alakalı da bir derdim var. Hangi mecrada, hangi işi yaparsam yapayım, o işi elinden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum." dedi.

"Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koyunoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok candan çalışan bir ekip var. Sağ olsunlar kendi imkanları dahilinde bizleri çok mutlu etmeye çalıştılar. Burada yaptıkları şeyi çok önemsiyorum. Türkiye ile Almanya arasında bir köprü kuruyorlar. Umarım oyun ve etkinlikleri daha da artarak uzun yıllar devam ederler. Burada yaşayan insanların da Türkiye’deki sanat adına neler yaptığını görmeleri, sanatçıların buradaki seyirciyle buluşması çok güzel."

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbullu GelinTiyatro AdamFatih Koyunoğlu
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