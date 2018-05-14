Sürrealist Ressam Alpay İsmail Özkan’ın Kişisel Sergisi

ALPAY İSMAİL ÖZKAN (Emekli Resim Öğretmeni)

1950 Yılında Trabzon/Sürmene’de doğdum. Eğitimimi Ankara Gazi Eğitim'de resim üzerine yaptım.

Sanatsal çalışmalarım renkçi tarzda olup, soyut, sürrealist ve fantastik ağırlıklı yağlı boya üzerine özgürlükçü yaklaşım ön plandadır.

Resimlerimde, insanlar düşünsün, araştırsın ve yorum yapsın isterim.......+) Dünyadaki olaylardan anlam çıkarıp uygularım. Çalışmalarımın bireye, topluma ve geleceğe iz bırakması hedefimdir.....+) Kendi içimdeki dürtüye önem verip, bazen mantığı devre dışı bıraktığım zamanlar olur. Anlaşılma kaygısı gütmeden olduğum ve göründüğüm gibi duygu düşüncelerimi, ürettiklerimi, sanatçı duruşumu bozmadan, öğrenmeye ve öğretmeye açık olmanın gerekliliğine inanırım. Eğitimci ve sanatçı olarak birikimlerimi uzun süre koruyup paylaşmayı ön planda tutarım. Ne kadar beslersen o kadar beslenirsin mantığıyla hareket ederim...

Benim ışık kaynağım öğrencilerim olmuştur. Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde yaşadığım, duyumsadığım, algıladığım sanatsal birikimlerimi öğrencilerim üzerine yoğunlaştırmaya çalıştım. Sanatsal verilerin yanında, diğer derslerde de başarıyı yakalamalarının alt yapısını vermeye uğraştım. Öğrencilerimin, sanatın, evrensel boyutunu düşünüp, araştırmacı, çoğulcu, barışçı ve birleştirici özelliğini benimsemeleri, en büyük dileğim olmuştur........+) Sanatçıların birbirini sevmesi, saygı duyması ve benimsemesi, hem sanata hem de sanatçıya saygı, sevgi ve ilgiyi artıracağına inanırım.

Dünyayı yaşanır hale getirenlerin hayal gücünü kullanan insanlar olduğunu unutmayalım.

''Sanatkar toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır'' Mustafa Kemal Atatürk

Haber: Zambak Karabay