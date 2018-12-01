Sultans of Istanbul Marathon & Festival

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

İstanbul Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komitesi 23 Kasım 2018 Cuma akşamı, Academia Del Tango İstanbul’un organize ettiği Sultans Of Istanbul Tango Marathon & Festival’ine ana sponsor olarak katılımcılara muhteşem anlar yaşattı.

Gayrettepe Dedeman Hotel’de düzenlenen ve İstanbul’da ilk defa Dünya Tango Şampiyonları Jonathan Saavedra & Clarisa Aragon’un şovu katılımcıları büyüledi.

Dünyanın en büyük tango etkinliklerinden biri olma özelliğini taşımakta olan bu festival bünyesindeki seçkin sanatçı kadrosu ile Avrupa’nın en tercih edilen tango etkinliği gerçekleşmiş oldu.

Lions Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Zerrin Tever; “Festivalde; Türkiye, İtalya, Yunanistan, Rusya, Fransa, Almanya, İrlanda, İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Avusturya ve Hırvatistan’dan; doktor, mühendis, mimar, yönetici, öğretmen, bankacı ve öğrenci katılımcı vardı” diyerek sözlerine devam etti... amacımız “tanıtım çalışmalarımızın organizasyon sürecince belirlenmiş iletişim alanlarının tümünde maksimum görünürlüğe sahip olmak ve etkinlik adı altında diğer komiteler ile bütünleşerek kültürel zenginliğimizi toplumsal olarak arttırmak” diyerek sözlerini tamamladı.