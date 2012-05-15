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Sultan'ın Mevlana'ya daveti

Mevlana'yı Konya'ya davet eden Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın mektubunun el yazması kopyası bulundu

Sultan'ın Mevlana'ya daveti

Mevlana'yı Konya'ya davet eden Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın mektubunun el yazması kopyası bulundu

15 Mayıs 2012 Salı 13:04
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Sultan'ın Mevlana'ya daveti
KONYA - Zamanın savcısı konumundaki 1890'lı yıllarda yaşayan bir kişinin tuttuğu notlar arasında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın kendisini Konya'ya davet ettiği mektubun el yazması kopyasının da yer aldığı eserler, torunları tarafından Konya Yazma Eserler Bölge Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Adnan Karaismailoğlu, kaynaklarda Sultan Alaaddin'in, Hz. Mevlana'nın babasını Konya'ya davet ettiğinin bilindiğini ancak şimdiye kadar konuyla ilgili daveti içeren yazılı bir belge bulunamadığını söyledi.
Yazma Eserler Kütüphanesi'ne bağışlanan metnin böyle bir yazının varlığını gösterdiğini belirten Karaismailoğlu, ''Sultan Alaaddin Keykubad'ın Hazret-i Mevlana Karaman'da iken gönderdiği tahriratın bir fıkrası. Mektupta yer alan ifadeler, olgun bir Osmanlı Türkçesiyle yazılmış'' dedi.
Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, ''Ey hakikat alemini aydınlatan güneş'' diye başlayan mektubuyla Mevlana'yı Konya'ya davet ediyor.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:05
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