Sultan Bestekarlar Her Yerde İlgi Görüyor

Anadolu’nun Renkleri faaliyetleri kapsamında tüm dünya ile buluşan ‘Sultan Bestekarlar’ Amerika Washington konserinin ardından gittiği Kanada Toronto’da büyük ilgi gördü

2017 yılında başlayan dünya turnesi çerçevesinde; Arjantin ve Brezilya’dan sonra sultanların şehri İstanbul Ara İrini’de ve ardından Amerika Washington’da sanatseverlerle buluştu. Yerel müzisyenlerin de katılımıyla zenginleşerek farklı ülkelerde icra edilen dinleti, Amerika’dan sonra Kanada’ya geçerek Toronto’da sahne aldı.

Yunus Emre Enstitüsü’nün Toronto’da ki ilk faaliyeti olarak Toronto Ontario Science Center’da gerçekleşen ve Kanadalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Sultan Bestekarlar muhteşem tınılarıyla ayakta alkışlandı.

Sultan Bestekarlar’ın Toronto’ da ki konserin orkestra şefliğini uluslararası alanda da tanınmış Musa Göçmen üstlenirken, solistliğini ise Dünyaca ünlü Ermeni besteci Ara Dinkjiyan üstlendi. Kanadalı müzisyenlerin de eşlik ettiği Sultan Bestekarlar’da bestekar sultanların eserleri icra edildi.

Elif Günay