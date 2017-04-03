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Sudan'da "Türk Filmi Günleri" başladı

Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsü, Türk filmlerini Hartumlu sinemaseverlerle buluşturuyor.

Sudan'da "Türk Filmi Günleri" başladı

Sudan'daki Yunus Emre Enstitüsü, Türk filmlerini Hartumlu sinemaseverlerle buluşturuyor.

03 Nisan 2017 Pazartesi 15:24
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Sudan'da "Türk Filmi Günleri" başladı

Başkent Hartum'daki Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen film günleri, 18 Mart Çanakkale Destanı'nı konu alan "Son Mektup" filmiyle başladı.

Sudanlı sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında gelecek aylarda da "Canım Kardeşim", "Bir Zamanlar Anadolu'da, "Eşkıya", "Babam ve Oğlum" ile "Vizontele" gibi yapımlar alt yazılı olarak beyaz perdeye taşınacak.

"Türk kültürünü öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Hartum Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Müdürü Feyzullah Bahçi, yaptığı açıklamada, her ay bir film olmak üzere toplam 10 Türk filminin Sudanlılarla buluşacağını belirtti.

Bahçi, "Kursiyerlerimize Türk kültürünü öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkçe derslerinin, farklı kültür çalışmalarımızın yanına Türk sinemasını da eklemek istedik. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu gösterimlere Çanakkale Destanı'nı anlatan Son Mektup filmiyle başladık. Sudanlı kardeşlerimizle duygu dolu anlar yaşadık." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başkent HartumSudanTürk Filmi GünleriSon MektupYunus Emre Enstitüsü
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