Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı

Ünlü piyanist ve besteci Stephane Blet Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi Sivas’a geldi. Üniversite Kültür Merkezi’nde konser veren Blet, konser öncesi yaptığı konuşmada Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı.

İSRAİL’İ BOYKOT ÇAĞRISI



Konseri öncesi konuşan Blet, İsrail’i boykot çağrısında bulunarak, “Türklerle gerçekten gurur duyuyorum. Çok ciddi bir boykot ortaya koymamız lazım. Yoksa Filistinli kardeşlerimizi öldürmeye devam edecekler. Yarın da sıra bize gelecek. Eminim ki beraber kazanacağız. Tek bir kuruş onlara vermememiz lazım. İnternette listeler var. Onların ürünlerini kullanmayalım” dedi. (NTV)