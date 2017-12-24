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Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı

Fransız besteci ve piyanist Stephane Blet, Sivas’ta düzenlenen konser öncesi Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı.

Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı

Fransız besteci ve piyanist Stephane Blet, Sivas’ta düzenlenen konser öncesi Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı.

24 Aralık 2017 Pazar 19:08
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Stephane Blet’den İsrail’i boykot çağrısı
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Ünlü piyanist ve besteci Stephane Blet Cumhuriyet Üniversitesinin davetlisi Sivas’a geldi. Üniversite Kültür Merkezi’nde konser veren Blet, konser öncesi yaptığı konuşmada Filistin için İsrail’i boykot çağrısı yaptı.

İSRAİL’İ BOYKOT ÇAĞRISI

Konseri öncesi konuşan Blet, İsrail’i boykot çağrısında bulunarak, “Türklerle gerçekten gurur duyuyorum. Çok ciddi bir boykot ortaya koymamız lazım. Yoksa Filistinli kardeşlerimizi öldürmeye devam edecekler. Yarın da sıra bize gelecek. Eminim ki beraber kazanacağız. Tek bir kuruş onlara vermememiz lazım. İnternette listeler var. Onların ürünlerini kullanmayalım” dedi. (NTV)

Anahtar Kelimeler:
FransızTürkiyeFransaİSRAİLKudüsFilistinStephanebletPiyanist
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