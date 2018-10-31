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Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN

Sosyal Medya'ın fenomen fotoğrafçısına ilgi büyüyor

Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN

Sosyal Medya'ın fenomen fotoğrafçısına ilgi büyüyor

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:09
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Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN

İSTANBUL- Son dönemlerde yıldızı parlayan fotoğraf sanatçısı Ozan Kaan ERKAN dönemin en iyi fenomen, oyuncu ve şarkıcılarını fotoğraflayarak büyük ilgi topladı. 

Enes Batur, İrem Helvacıoğlu, Akasya Asıltürkmen, Melodi Elbirler, Sancak, Aycan Demirci bunlardan sadece birkaçı. Çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi toplamakla beraber büyük beğeniler elde ediyor. Kendi tarzını ve kadrajını fotoğraflara çok iyi yansıtarak 70.000 takipçiye çok kısa sürede ulaştı. 8 yıllık fotoğraf geçmişi olan 26 yaşındaki Ozan Kaan ERKAN' ın 2 yıllık tiyatro ve resim alanında başarıları bulunan fotoğrafçı "Bana göre fotoğraf çekmek meslek değil bir yaşam biçimi" diyor.

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ozan Kaan Erkan8 Yıllık Fotoğraf GeçmişiEnes BaturSosyal Medyada Büyük Ilgi ToplamaklaElif Günay
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