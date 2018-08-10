Türk Sanat Dünyasının önde gelen isimlerinden olan sanatçı Ressam Ayla Akyol 2018 yılında yapmış olduğu tablolarını, yaz sezonu içinde ikinci sergisi olarak Büyükada Anadolu Kulübü’nde, şiirsel bir görsel olarak sergiledi.

Ayla Akyol‘un rahmetli Tanju Okan‘ın ünlü “Hasret” şarkısının sözlerinden esinlenerek isimlendirdiği sergisi sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Serginin açılış kokteylinde sanatçının ressam arkadaşları, dostları, sanatseverler ve medya mensupları hazır bulundular.

Ressam Ayla Akyol‘un “Sordular Seni… Neredesin?…” Resim Sergisini 12 Ağustos‘a kadar Büyükada Anadolu Kulübü‘nde Sanatseverler ziyaret edebilecek.

Haber : Zambak Karabay