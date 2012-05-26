Sokrates 25 asır sonra beraat etti

Yunanistan'da, Atina'da kurulan temsili bir mahkeme, MÖ 399 yılında "tanrılara saygısızlık ve gençleri baştan çıkarmakla" suçlanarak ölüm cezasına mahkum edilen Yunan filozofu Sokrates'in masum olduğuna karar verdi.



Atina'da, Onasis Kültür ve Sanat Merkezi'nde, davacı ve davalı makamlarını Avrupalı ve Amerikalı ünlü hukukçuların oluşturduğu temsili mahkeme Sokrates'i yeniden yargıladı.

Jüri heyetinde vatandaşların da yer aldığı duruşma sonunda yapılan oylamada, hakimlerin kararı 5'e karşı 5 ile eşit gelirken, davayı izleyenlerin büyük çoğunluğu oyunu Sokrates'in masum olduğu yönünde kullandı.

Duruşmada, dava makamı Sokrates'in, MÖ 404 yılında Atina'ya oligarşi rejimi getirerek 1500 demokrat Atinalı'yı katleden Triakonda'nın ruhani lideri ve fikir babası olduğunu iddia ederken, savunma makamı da gençleri eğitmenin ve düşünceleri ifade etmenin suç sayılmaması gerektiğini belirterek, Sokrates'in herhangi bir şiddet olayına fiilen karıştığı yönünde kanıt bulunmadığını savundu.