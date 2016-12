Röportaj: Güney Güneyan

Kışın kendini hissettirdiği şu günlerde İstanbul'un öteki yüzünde binlerce insan ağır şartlarda hayat mücadelesi veriyor. Bugün ise yanımda hiç kimsenin tanımadığı, ismini dahi bilmediği, belki de her gün yanından geçtiğiniz biri var. Öyle ki; hiç tanımak istemediğiniz, gördüğünüz vakit belki de yol değiştirdiğiniz yüzlerce kişiden biri, ama bugün korkarım ki yollarınız hiç böylesine kesişmemişti!Yanımda Seymen var. Ben Özgür. On beş yaşındayım. Sokaktan geldim. İnsanlar ile çok yüz göz olmuş bir insanım. Hayattan bir beklentim yok iken, bir zamandır beklenti arayışındayım.Altı yaşından bu yana sokaktayım, ama son dört senedir eve gidip, geliyorum.Odakule civarlarında, Cihangir tarafında, Kabataş'ta. Kafamız nereye eser ise, orada kalıyoruz.Dışarıda kaldığım zamanlar, madde kullanıyordum. İnsanlardan para istiyordum.Bir ağabey ile tanıştım. Ondan sonraki süreçte eve gitmeye başladım. Hayattan beklentilerim arttı. Şu an adam olmaya çalışıyorum. İş arıyorum. Boş vakitlerimde sokak müziği yapmaya çalışıyorum. Kendime bir meşkale edindim. Sokaktan kendimi alıkoymaya çalışıyorum. Bizim sorunumuz da ilgilenecek bir şeyimizin olmaması. Asıl sorunumuz bu. İmkanlarımız yok.Uyuşturucu kullanıyorduk. Yıkık, dökük evlerdeydik. Katlı otopark var Odakule'de. Hep oradaydık. Esnaf ağabeylerimize yardım ediyorduk. Onlarda bunun karşılığında bize para değil, yemek veriyorlardı. Çünkü biliyorlardı. Para verdiklerinde yine uyuşturucu alacaktık. Madde bulduğumuz gibi içiyor, sonrasında yatıyorduk. Bittiği zaman para arıyor, buluyor ve tekrar içip, tekrar yatıyorduk. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yoktu.Çok fazla sağlık problemi yaşamıyoruz, ama yığılıp bir yere kaldığımızda ancak insan tutup, bizi götürüyorlar. Ancak o.İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. Bir arkadaşımızı çıplak el ile muayene edebilecek iken, eldiven takıp ilgilendikleri de oldu. Bu bizim zorumuza gidiyor. Serum takıp, tekrar sokağa atıyorlar. Kısacası; ilgilenmiyorlar. Hatta bir kez vurulduğumda uyuşturup muayene etmesi gerekildiği halde, bizi hiçbir şekilde umursamayıp, yarım metre hortumu oral yol ile tedavi etmeye çalıştıklarına da şahidiz. İyileştirmeleri gerektiği yerde, daha bir canımız yanıyordu. Bu sadece fiziki bir acı da değil, aynı zamanda manevi bir acı duymamıza sebep oluyor.Bazıları iyi şekilde yaklaşsa da, bazıları tam aksi şekilde yanaşıyor bize. Tamam, kimin ne olduğu belli değil, ama bunu bir belirleyin. Biz bombacı değiliz. Bazen bir şeyler isteyebiliyoruz. Ailemizin durumu yok. İhtiyacımız olabiliyor. Yetmiyoruz birbirimize. Para isteyebiliyoruz. Rica ediyoruz. Devlet hepimize iş imkanı da sunamıyor, biliyoruz. Yok sayılıyoruz. İş arasak da, bulamıyoruz.Yolunu değiştirenler dahi var. Biz size ne yaptık? Korkuyorlar bizden. Kediye, köpeğe verdikleri değeri vermiyorlar. Korkuyorlar, anlıyoruz, ama bazen kendi içimizde oturup bazen konuşuyoruz. Acaba biz bu insanlara fark etmeden bir şey mi yapıyoruz? Bu güvensizliğin sebebi ne diye kafa yoruyoruz.Kötü sözler sarf ediyorlar. Biz ne şekilde soracak olur isek olalım, onların cevapları hep aynı. Kavga çıkartanlar, edenler oluyor evet. Halbuki biz sadece rica ediyoruz. 'Yok' demek yerine, aşağılama ve hatta şiddet gösterirler ise, karşılığında aynı şeyi buluyorlar. Tek suçlu biz değiliz bu konuda. Üzerimize yaftalanan sıfatların acısını çekiyoruz.Evet. Mecbur kalıyoruz. Sadece kendimizi değil, bazen Taksim'in ortasında kadına şiddet gösteren insanlara da müdahale ediyoruz. Yüzlerce kişi var. Kadını bir adam dövüyor. Biz olayı gördüğümüz gibi gidip müdahale ediyoruz. Bizden öz güven alıp, peşimiz sıra olaya dahil olan insanlar oluyor. Suçlu yine biz oluyoruz, ama biz diğerleri gibi bir kadının dövülmesini izlemiyoruz. Duyarlılık gösteriyoruz. Bu bize kötü bir imaj verse de, biz yapmamız gerekeni yapıyoruz.Evet, Berkin'i ölümsüzleştirip, bizi dışlayanlar, yine bizi görünce sokağını değiştiren o insanlar. Biz öldükten sonra mı değerli olacağız? Berkin ölmeden bir el uzatsalar, o çocuk bu durumda olacak mıydı? Eğer o tanıştığımız ağabey art niyetli biri olsa, bizlerden bir örgüt kurup, terör estirirdi. Ki yapardık da o ağabey için. Duyarlı olduğunu söyleyen insan kedi, köpeğe değer verdiği kadar bize değer veriyor olsa, bunlar olmazdı. Biz yaşarken bu devletin çocuğuyuz. Öldükten sonra bir değerimiz kalmıyor.Hepsi bir değil. Bazıları gerçekten iyi iken, bazıları tam aksi. Hatta ben yerde uyur iken, tekmeleyip uyandıran kadın polis memuru da oldu. Suçum yok, bir şey yok. Dahasını söylemek istemiyorum.Bazen çete gruplar, aile gruplarımıza saldırıyor. Fakat çıkar çatışması olmadığı sürece hiçbir şekilde kimse kimseye dokunmaz. Kısacası; polisin olmadığı yerde, sokak çocuğunun etkisi vardır. Çünkü herkesin belirli bir bölgesi var.Bize haber geliyor. Tanıdıklarımız söylüyor. Bazılarımız gidiyor, bakıyor. Eğer memnun kalırlar ise, konaklıyorlar. Ki kalmıyor, dönüyorlar. Çünkü kapalı bir alana toplamak soğuktan koruyabilir, karın da doyurabilir, ama yeterli değil. Aktivite yok. Alışık değiliz biz buna. Adapte olamıyoruz.Biz sokakta grup, grubuz zaten. Biz ile doğru bir iletişim kurmak için sivil biri gelecek, biz ile bir oturup, kalkacak, bakacak bu grubun lideri kim. Onunla oturup, konuşacak. Size nasıl fayda sağlayabiliriz? Örneğin; benim ağabeyim çok sinirli biri idi. Polisler karakola ait bir spor salonuna gönderdiler. 'Sinirlendiğin zaman oraya git, kum torbası döv. Sağa, sola bulaşma.' dediler. Kum torbası dövmeye gidiyordu yani. İyi de ediyordu. O sürede gayet iyi durumdaydı.Empati kurması daha kolay olur. Çünkü hep bulunduğu yerler. Meslek gereği de birçok insan ile bir arada, iç içe. Bizleri daha iyi anlayabilirdi onlar. Gençlik merkezleri boş boş duruyormuş. Onları da kullanabilirdik. Bize bir fırsat verebilirlerdi.İstiyoruz, ama bize hiçbir şekilde yardımck olunmuyor. Biz çalışmak, para kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak çok zor olmamalı. Biz balık tutmayı öğrenmek istiyoruz, balık istemiyoruz.Biz kolay kolay kimse ile gitmeyiz. Belediye yetkilisi olsa dahi güvenmeyiz. Çünkü daha öncesinde Mecidiyeköy'de yanımıza yaklaşıp, bizi kaçırmak, iş koymak isteyen kişilerde oldu. Aile grubumuz olaya dahil olunca kaçtı, ettiler, ama bu güvenimizin zedelenmesine sebep oldu.İşledim ağabey.Gasp yaptım. İhtiyacımız vardı. Aile durumumuz zaten kötüydü. Mecbur kalabiliyor insan. Sonrasında ise ardı sıra eklendi, ama anlatamadığım için bazı suçlar bana yıkıldı. Altı ay kadar kaldım.Temiz kağıdı getir diyorlar. Ne kadar kirlettiler ise bizi. Sabıkam olduğu için iş bulamıyorum. Sokak hayatından da kopmaya çalışıyorum. İş bulamıyor iken, bunu nasıl yapacağım? Hayatımı düzeltmek, paramı kazanmak istiyorum, ama yapamıyoruz. Çünkü önümüz tıkanmış. Bu bizim seçimimiz değildi. Benim umudum var. Adam olmaya çalışıyorum. Ya hayattan bir beklentisi olmayan, bu yolun yolcusu olan insanlar ne yapacak?Liseye kadar gittim. Kovuldum.Yadırgadılar. Hep olduğu gibi. Okul disiplini ne olursa olsun bizden bilirdi.Sokaktan arkadaşlarımın kurtulması, devletin bu çocukları öldürmemesini istiyorum. Öldürmek der iken; bizi yok saymak, bizi öldürmektir. Bizleri hor görmesinler. Fark etsinler. Umursasınlar. Yakınlarımızı uyuşturucu yüzünden toprağa verdik, veriyoruz. Bize el açsınlar. Tüm dileğimiz bu.