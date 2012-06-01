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Şizofreni ile ''Yüzleşme''

AŞDER ile FSK, şizofreni hastalığına dikkat çekmek amacıyla ''Yüzleşme'' adıyla fotoğraf sergisi düzenleyecek

Şizofreni ile ''Yüzleşme''

AŞDER ile FSK, şizofreni hastalığına dikkat çekmek amacıyla ''Yüzleşme'' adıyla fotoğraf sergisi düzenleyecek

01 Haziran 2012 Cuma 12:45
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Şizofreni ile ''Yüzleşme''

ANKARA - Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği (AŞDER) ile Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK), şizofreni hastalığına dikkati çekmek amacıyla fotoğraf sergisi düzenleyecek.

AŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Coşar Şarer, 2,5 yıllık bir çalışmanın sonunda böyle bir sergiyi hazırladıklarını belirterek, sergide 7 fotoğraf sanatçısı ve 7 şizofreni hastasının eserlerinin bulunacağını kaydetti.

Sergiye ''Yüzleşme'' adını verdiklerini ifade eden Şarer, amaçlarının da ''ailelerin ve toplumun bu hastalıkla yüzleşmesi'' olduğunu söyledi.

Şarer, ''İnsanlar bilmedikleri şeyler üzerine korkuyorlar, bu sergiyle sokağa çıkıyoruz ve insanların dikkatini çekmeyi amaçlıyoruz'' dedi. 

Şizofreni hastası Hakan Yazıcı da sergide hem eşinin hem de kendisinin çektiği fotoğrafların yer alacağını ifade ederek, ''Bizler kendimize yabancılaşıyoruz, fotoğraflarla farklı yüzlere büründük. Bu çalışma kendimizi tanıma açısından çok önemli'' diye konuştu.

35 fotoğrafın yer alacağı sergi 2 Haziran'da saat 13.00'te, Yüksel Caddesi'nde açılacak. Açılış kapsamında saat 17.00'de şizofreni hastalarının da katılımıyla Türk Halk Müziği konseri verilecek.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:48
Anahtar Kelimeler:
Şizofreni
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