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'Şişko Nuri'nin tedavisi sürüyor

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

'Şişko Nuri'nin tedavisi sürüyor

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin'in, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:25
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'Şişko Nuri'nin tedavisi sürüyor

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hastanede tedavi görüyor.

"Sezercik" filminde canlandırdığı "Şişko Nuri" karakteriyle tanınan Sezgin, yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde yaşamını sürdürüyor.

Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Sezgin, anjiyo oldu.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Mümin Tan, yoğun bakımda yatan Sıtkı Sezgin'i en yakın zamanda tekrar aralarında görmeyi istedikleri söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YeşilçamŞişko NuriSıtkı Sezgin
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