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SİSAY ödülleri sahiplerini buldu

Gecede tanıtımı yapılan "Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci'ye ünlü sanatçının 17 yaşında sahip olduğu sazı hediye edildi

SİSAY ödülleri sahiplerini buldu

Gecede tanıtımı yapılan "Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci'ye ünlü sanatçının 17 yaşında sahip olduğu sazı hediye edildi

16 Eylül 2018 Pazar 09:09
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SİSAY ödülleri sahiplerini buldu

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında düzenlenen Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ödülleri sahiplerini buldu.

Tören, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve SİSAY tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları’nın katkıları ile gerçekleştirildi. 

Törende, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü Fatma Girik'in, SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda'nın, SİSAY emek ödülleri ise Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli, Erkan Can ile Bahar Öztan'ın, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'in, SİSAY Genç Başarı Ödülü ise Enes Batur'un oldu.

Sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin'in yaptığı törene katılan Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli ve Bahar Öztan ödüllerini dernek yetkililerinin elinden aldı. 

Müslüm Gürses'in bağlaması hediye edildi


Ödül törenin ardından merhum Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı "Müslüm" filminin tanıtımı yapıldı.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, merhum sanatçının 17 yaşında sahip olduğu sazı, filmde sanatçının çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'ye hediye etti.

Bu hediyeyi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un gönderdiğini belirten Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bağlamayı Müslüm Gürses'e bağlama hocası Limoncu Ali hediye  ediyor. Müslüm Gürses en az 8 yıl bu bağlama ile evine ekmek götürüyor. Çok özel bir hediye bence. Limoncu Ali'nin oğlu Halim şu an hayatta. Bizim filmimizde de Şahin'e bağlama çalmayı o öğretti. Bence çok güzel bir tesadüf. Babası Müslüm Gürses'e öğretti oğlu da Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran oyuncuya öğretti." dedi. 

Şahin Kendirci ise bu hediyeyi kendisine layık gören Muhterem Nur'a teşekkür etti.

Kendirci, "Müslüm babanın filminde oynamak ve bu bağlama benim için onur şeref. Gözüm gibi bakacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası 22 Eylül'de sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 16.09.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
MuğlaBodrumSİSAYödül
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