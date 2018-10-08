Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95301
ALTIN
234.005
DOLAR
6.1360
STERLİN
8.0082
EURO
7.0418
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
"Biz, gençlere inandık"
"Biz, gençlere inandık"
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"

Sinop Tarihi Cezaevi'nin cazibesi artırılacak

Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından daha farklı görüntüye kavuşacak.

Sinop Tarihi Cezaevi'nin cazibesi artırılacak

Sinop'ta 1887 ile 1999 yılları arasında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, yapılacak restorasyon çalışmalarının ardından daha farklı görüntüye kavuşacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:17
0 Okunma
Sinop Tarihi Cezaevi'nin cazibesi artırılacak

Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatraz'ı" olarak adlandırılan tarihi yapı, Türkiye'de "dark" turizminin (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahat) önemli yerleri arasında gösteriliyor.

Yılda ortalama 250 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi yapının, restorasyon çalışmalarının ardından gelecek yıl yenilenen haliyle turizme katkı sunmaya devam etmesi planlanıyor.

Tarihi cezaevinde uygulanacak projenin Danışma Kurulu Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının restore edilmesine yönelik 2007 yılından itibaren çalışmalar yapıldığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin desteklediği 6 milyon avro bütçeli projenin ihalesinin birkaç ay içinde yapılmasının planlandığını aktaran Kaya, "Gelecek yılın mart veya nisan ayı gibi çalışmalara başlanmasını öngörüyoruz." dedi.

"Yeni yaşam alanları oluşturulacak"

Kaya, Türkiye'nin önemli turizm yapı taşlarından tarihi cezaevinin artık ziyaretçilerine farklı bir görüntü sunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihi cezaevinin avlu ve koğuşların bulunduğu alan dışında kalan bölümlerinde yenilikler olacak. Örneğin insanların kale surlarına çıkabilmeleri için asansörler yapılacak. Restoran tarzında ziyaretçilerin yemek yiyebileceği, oturup zaman geçirebilecekleri yeni yaşam alanları oluşturulacak. Yine cezaevinin alt kısmında bulunan iki kapı ulaşıma açılacak, o kapılardan da giriş çıkış yapılabilecek. En önemlisi ise yeni yapılacak alanlara giriş ücretsiz olacak. Sadece cezaevinin avlu ve koğuşların bulunduğu alana girmek için ücret ödenecek. Yani yılda 250 bine yakın ziyaretçi ağırlayan tarihi cezaevi, restorasyon çalışmalarının ardından daha farklı görüntüye kavuşacak."  

AA

Anahtar Kelimeler:
SinopSinop Tarihi Cezaevi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi Film Festivali yarışma filmleri açıklandı
Boğaziçi Film Festivali yarışma filmleri açıklandı
Karadeniz'e 'dalga' formunda müze
Karadeniz'e 'dalga' formunda müze
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
“İZ” SOLO RESİM SERGİSİ
Göksel Baktagir'in 'Yalnız Sen'i Ermenice yorumlandı
Göksel Baktagir'in 'Yalnız Sen'i Ermenice yorumlandı
Troya'nın Hektor'u Tan Sağtürk, Paris'i Murat Karahan olacak
Troya'nın Hektor'u Tan Sağtürk, Paris'i Murat Karahan olacak
Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu
Tarihi kentte 3 bin yıllık tapınak bulundu
Adana'nın ticari geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor
Adana'nın ticari geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor
'Fuat Sezgin Yılı' etkinliklerini KKÜ organize edecek
'Fuat Sezgin Yılı' etkinliklerini KKÜ organize edecek
'Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum'
'Hayatımın her gününde film setlerinde olmak istiyorum'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ