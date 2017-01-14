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Sinop "Amazon kadınlar" ile tanıtılacak

Sinop'ta faaliyet gösteren Telvin Sanat Akademisi bünyesinde oluşturulan Amazon Kadınlar Dans Grubu Topluluğu, İstanbul'da düzenlenecek EMITT Fuarı'nda sahneleyecekleri gösteriyle kentin tanıtımını yapacak.

Sinop "Amazon kadınlar" ile tanıtılacak

Sinop'ta faaliyet gösteren Telvin Sanat Akademisi bünyesinde oluşturulan Amazon Kadınlar Dans Grubu Topluluğu, İstanbul'da düzenlenecek EMITT Fuarı'nda sahneleyecekleri gösteriyle kentin tanıtımını yapacak.

14 Ocak 2017 Cumartesi 10:29
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Sinop "Amazon kadınlar" ile tanıtılacak

Sinop'ta faaliyet gösteren Telvin Sanat Akademisi bünyesinde oluşturulan Amazon Kadınlar Dans Grubu Topluluğu, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) sahneleyecekleri dans gösterileriyle kentin tanıtımına katkı sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da 26-29 Ocak'ta 21'incisi düzenlenecek EMITT'e Sinop Valiliğinin de desteğiyle katılacak 5 kişilik topluluk, çalışmalarını Telvin Sanat Akademisi salonunda sürdürüyor. Amazon kadınlarının yaşadıkları dönemde sergiledikleri dans figürlerini günümüze uyarlayan dansçılar, izleyicilerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Telvin Sanat Akademisi Genel Yayın Yönetmeni Gülbahar Karaduman Karslı, AA muhabirine, Amazon kadınların bir dönem Sinop'ta yaşadıklarına dair bilgi ve belgelerin birçok kaynakta yer aldığını söyledi.

Kurdukları grubun daha önce de farklı etkinliklerde yer alarak Sinop'un tanıtımına katkı sunduğunu anlatan Karslı, EMITT Fuarı'nda ise ikinci kez yer alacaklarını dile getirdi.

Karslı, 2012 yılında katıldıkları fuarda en iyi dans grubu topluluğu ödülüne layık görüldüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Amazon kadınlarının tarihte bu bölgede yaşadıklarına dair birçok kaynakta bilgi var. Bir dönem kentimizde de yaşadıkları bilinen Amazon kadınlarının hayata bakış tarzlarını, duruşlarını ve felsefelerini dansımıza yansıtarak izleyicilere aktarmaya çalışacağız. Bu sayede hem Amazon kadınlarının hem de kentimizin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. 5 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Arzu ederdik ki daha fazla olsun ama gösteriyi yapacağımız alan küçük olduğu için maalesef sayıyı sınırlı tuttuk. İnşallah orada gerçekleştireceğimiz gösterilerle ilimizin tanıtımını en güzel şekilde yapacağız." 

"Gösteri için çok çalışıyoruz"

Toplulukta yer alan dansçılardan Alkım Çorak da yaklaşık 6 aydır gösteri için hazırlandıklarını söyledi.

Dans yaparken zaman zaman zorlandıklarını aktaran Çorak, "Ama zorlanmadan yapılan hiçbir şey güzel olmuyor. Bu açıdan bu zorluğa katlanmalıyız. İstanbul'da insanları güzel bir gösteri bekliyor. Horon ve diğer dans gösterilerimiz çok ilgilerini çekecek diye düşünüyorum. Fuara katılacak herkesi gösterimize davet ediyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SinopTelvin Sanat AkademisiAmazon Kadınlar Dans GrubuDansEMİTT
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