Sinemaseverlerin tercihi komediden yana oldu

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 8 ayında en çok izlenen film, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "Arif v 216" oldu.

Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 968 bin 462 kişi tarafından seyredildi. Seyirciyle ilk kez Ocak ayında buluşan komedi ve bilim kurgu türündeki film, 18 Mayıs'taki ikinci vizyon tarihinin ardından toplam 62 milyon 986 bin lira hasılat elde etti.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi "Ailecek Şaşkınız", yılın en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımı 4 milyon 34 bin kişi izlerken, filmden elde edilen gelir ise 44 milyon 688 bin lira.

"Deliha 2", 2 milyon 106 bin kişi tarafından izlendi. "Deliha" ve "Görümce" filmlerinin senaryosuna imza atan ve başrolünü üstlenen Gupse Özay'ın bu kez yönetmen koltuğuna da oturduğu film, kariyer yolunda ilerlemeye çalışan Zeliha'nın hikayesini anlatıyor. Komediseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmden elde edilen hasılat 24 milyon 589 bin lira oldu.

Hollywood yıldızları Robert Downey Jr., Chris Evans, Benedict Cumberbatc, Scarlett Johansson, Chris Pratt'in rol aldığı "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" filmi, bir milyon 909 bin kişi tarafından izlendi. Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin senaryosunu yazdığı macera, aksiyon türündeki filmden elde edilen hasılat 27 milyon 308 bin liraya ulaştı.

"Aile Arasında" filmini 5 milyon 285 bin kişi seyretti

Gülse Birsel'in yazdığı "Aile Arasında" adlı komedi filmi, listenin 5'inci sırasında yer aldı. İlk gösterimini 1 Aralık 2017'de yapan film, bir milyon 904 bini yılın ilk 8 ayında olmak üzere, önceki yılın verileriyle birlikte 5 milyon 288 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen hasılat ise 64 milyon 550 bin lira oldu. Eşi tarafından terk edilen Fikret'in bir kız isteme töreni için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu edinen filmde, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Gülse Birsel rol aldı.

Listenin 6'ncı sırasında bulunan "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filmi bir milyon 483 bin kişi tarafından seyredildi. Kamil Çetin'in yönettiği komedi türündeki yapımdan elde edilen hasılat ise 17 milyon 463 bin lira oldu.

Macera, komedi ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Deadpool 2" filmi listenin 7'nci sırasında yer aldı. Filmi bir milyon 374 bin kişi izlerken yapımdan toplam 17 milyon 670 bin liralık hasılat elde edildi.

Adrian Molina ile Lee Unkrich'in yönettiği 3 boyutlu animasyon filmi "Coco" vizyonda olduğu süre içinde 982 bin kişi tarafından izlendi. 8'inci sırada yer alan filmin hasılatı ise 12 milyon 423 bin lira oldu.

Bora Egemen'in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı "Hadi Be Oğlum" filmini 964 bin kişi izledi. Hayatını, oğlu Efe'ye adayan balıkçı Ali'nin hikayesini ele alan dram türündeki yapımdan, 11 milyon 363 bin lira hasılat elde edildi.

Macera, fantastik ve aksiyon türündeki "Jurassic World" filmini 909 bin kişi seyretti. Christ Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı filmin hasılatı 12 milyon 692 bin liraya ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarına gidenlerin sayısı ise 43 milyon 693 bin 629 kişi oldu.