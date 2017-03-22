Sinemanın Kral ve Kraliçesi 22 Mart’ta Seçiliyor

İSTANBUL - Televizyon ve internetin olmadığı 60'larda​ Ses Dergisi’nin kapak yıldızı yarışmaları sinemaya yeni artist ve jön kazandırmanın en iyi yoluydu. Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Kadir İnanır gibi isimler Ses Dergisi’nin yarışmaları ile ünlü olan isimlerin başında geliyor.

Film-San Vakfı’nın manevi katkılarıyla gerçekleştirilecek “1.SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI” Vizyon Production, BONNE VIE (Yeni Hayat) Dergisi, BonartAjans ve Antalya Holiday Medya işbirliğiyle düzenlenecek.

Türkiye’nin yeni kral ve kraliçelerinin seçileceği yarışmanın finali 22 Mart’ta Wow İstanbul Hotel &Convention Center Yeşilköy’de gerçekleşecek. Jüri üyelerinden sinema ve TV dizi sektörü’nün ünlü yapımcıları Şükrü AVŞAR (Avşar Film),Mehmet Yiğit ALP (NTC Medya), Çağrı BINGÜLLER (Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi), Güler Nalbantoğlu (Güler Film ve Yapımcılık), Engin ÇAĞLAR (Film-San Vakfı Bşk.) sinema sanatçısı Salih GÜNEY, tiyatro sanatçısı Tamer KARADAĞLI, oyuncu Şoray UZUN ve Wilma Elles, gazeteci-ses sanatçısı Ömür GEDİKve Şarkıcı KENDİ de yer alacak.