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Sinemanın kalbi Cannes'da atacak

Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden birisi olan Cannes Film Festivali, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Sinemanın kalbi Cannes'da atacak

Dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden birisi olan Cannes Film Festivali, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

11 Mayıs 2012 Cuma 16:46
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Sinemanın kalbi Cannes'da atacak

Wes Anderson'un ''Moonrise Kingdom'' isimli filminin gösterimiyle 16 Mayıs'ta açılacak festival, Claude Miller'ın ''Therese Desqueyroux'' isimli filminin gösterimiyle 27 Mayıs'ta sona erecek.

Bu yıl 65'ncisi düzenlenecek festivalde 30'a yakın ülkeden 91 film gösterilecek. Festival her yıl olduğu gibi yıldızlar geçidine sahne olacak. Nicole Kidman, Brad Pitt, Bruce Willis gibi yıldızların ''kırmızı halıdan'' geçeceği festivalin bu yılki logosu 1962'de hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi oyuncusu Marilyn Monroe'un siyah beyaz fotoğrafı olacak.

Türk sineması için önemi
Bu yılki festival, Türk sineması için de ayrı bir önem taşıyan etkinliklere sahne olacak.
65. Cannes Film Festivalinde, kısa metrajlı filmler kategorisinde yarışacak eserler arasına Türk yönetmen Rezan Yeşilbaş'ın ''Sessiz'' isimli filmi de yer alıyor. ''Sessiz'', yarışmaya gönderilen 4 bin 500 film içinden jürinin seçtiği 10 kısa metrajlı film arasına girmeyi başardı.
Bu arada Fransa'daki Sinema Yönetmen ve Yapımcıları Derneği, festival sırasında 17 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 2012 ''Carossee d'or'' sinema ödülünü takdim edecek. Ödül öncesi Ceylan'ın Fransa'da ve Avrupa'da tanınmasını sağlayan ''Mayıs Sıkıntısı'' filmi de gösterilecek. Ödül, 2002'den bu yana Cannes Film Festivali bünyesinde ''15 Yönetmen'' bölümünün gösteriminin başlaması dolayısıyla veriliyor.
Jafar Panahi, Nanni Moretti, Jim Jarmusch ve Clint Eastwood, daha önce bu ödüle layık görülen dünyaca ünlü yönetmenler arasında yer alıyor.
Ceylan, geçen yıl ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filmiyle Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne layık görüldü. Ünlü yönetmen ayrıca, 2008'de de ''Üç Maymun'' filmiyle yine Cannes film festivalinde en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 08:48
Anahtar Kelimeler:
SinemaCannesKalpMoonrise Kingdom
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