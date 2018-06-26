Sinema ve tiyatro seyircisi arttı

Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre 23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2017" bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde sinema salonu sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artarak 2 bin 692 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 7 yükselerek seyirci kapasitesi 328 bin 845'e ulaştı.

Sinema seyircisi sayısı söz konusu dönemde yüzde 23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 31,5 artışla 37 milyon 904 bin 91 kişiye yükselirken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 15,7 artarak 30 milyon 578 bin 435 kişiye çıktı.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı, yüzde 8,9 artışla 58 bin 214 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı ise yüzde 11,6 artarak 25 bin 275'e ulaşırken, yabancı film sayısı yüzde 6,9 yükselerek 32 bin 939 olarak gerçekleşti.

Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Tiyatro eseri sayısı arttı

Tiyatro salon sayısı 2016-2017 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 8,6, tiyatro salonu koltuk sayısı ise yüzde 9,7 arttı. Söz konusu dönemlerde tiyatro salon sayısı 783 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 287 bin 214 olarak kaydedildi.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre, tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 18,2 artarak 31 bin 690'a ulaştı. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı yüzde 19,8, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı ise yüzde 12,8 yükseliş gösterdi.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2016-2017 sezonunda bir önceki sezonuna göre, yüzde 15,2 artarak 8 bin 948'e çıktı. Salonlarda oynanan yerli/telif eser sayısı yüzde 15,3, yabancı/çeviri eser sayısı ise yüzde 14,5 yükseldi. Seyirci sayısı tiyatroda 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 16,4 artarak 7 milyon 6 bin 410 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı yüzde 19,6, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı ise yüzde 6,6 arttı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında 2016-2017 sezonunda 2015-2016 sezonuna göre, tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 3,4, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 29,5 yükseldi. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 5, çocuk eseri gösteri sayısı da yüzde 37,1 artış kaydetti. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 7,9, çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 29 yükseldi.