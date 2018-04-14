Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
İçimizden Biri : Aras Taşdemir
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak

Sinema sektörüne 31 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen", "uzun metrajlı kurgu film yapım" ve "yapım sonrası" başlıklarında 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağlandı.

Sinema sektörüne 31 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen", "uzun metrajlı kurgu film yapım" ve "yapım sonrası" başlıklarında 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağlandı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 11:08
0 Okunma
Sinema sektörüne 31 milyon lira destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararları'na yer verildi. 

Buna göre, 376 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında, ilk filmini gerçekleştirecek 12 yönetmen projesine 7 milyon 400 bin, 26 uzun uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 22 milyon 850 bin, 2 yapım sonrası projesine ise 850 bin lira destek verildi.

Böylelikle toplam 40 projeye sağlanan toplam destek, 31 milyon 100 bin lira oldu.

Destekler artarak devam edecek

Açıklamada, sinema desteklerinin meslek birliklerince belirlenen isimler ile alanda isim yapmış uzmanlardan ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik destekleme kurulu tarafından ele alındığı ifade edildi.

Bakanlığın Türkiye'deki tek sinema fonu olarak 2005'ten bu yana sinema sektörüne sağladığı desteklerin seyirci ve hasılat rekorlarının kırılmasında ve sektörün bir endüstriye dönüşmesinde önemli rol oynadığı kaydedilen açıklamada, genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildiği, ayrıca çocukların yerli animasyon filmleriyle buluşmalarının sağlandığı aktarıldı.

Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanan yeni Sinema Kanunu'nun da çok yakında TBMM'nin gündemine geleceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun ile destek mekanizmaları çeşitlendirilirken Türkiye'de film çekecek yabancı yapımcılar harcadıkları tutarın yüzde 30'u kadarını geri alabilecek. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak ve yurt dışında yayınlanacak dizi filmler ile farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirecek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayacak ortak yapımlar da desteklenecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıSinema SektörüSinema Sektörüne Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gençler arasında Türkçeye duyarlılık çok iyi'
'Gençler arasında Türkçeye duyarlılık çok iyi'
Devlet Tiyatroları yerli yazarları ödüllendirdi
Devlet Tiyatroları yerli yazarları ödüllendirdi
Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor
Yapı Kredi Sponsorluğunda La Scala Filarmoni Orkestrası İstanbul’a Geliyor
'Lale vahdeti temsil eder'
'Lale vahdeti temsil eder'
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor
Türkiye’nin En Renkli Turnuvası Geliyor
İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor
İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor
Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek
Türkisk Kültür Festivalinde Ozan Koçer rüzgarı esecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ