Sinema projelerine verilen destekler açıklandı

ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yıl rekor sayıda başvuru yapılan sinema destekleri kapsamında, araştırma ve geliştirme, animasyon, belgesel, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazım türlerinde 166 projeye, 6 milyon 540 bin lira destek verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki tek sinema fonu olarak, araştırma ve geliştirme, animasyon, belgesel, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazım türlerindeki projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor.

Sinema destekleri, uluslararası örneklerinde olduğu gibi alanında uzman sektör temsilcilerinin yer aldığı "Destekleme Kurulu" tarafından belirleniyor.

Bakanlığa bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. Başvuruda bulunan bin 319 projenin değerlendirildiği Destekleme Kurulu toplantısında, 10 animasyon film yapım projesine 236 bin lira, 6 araştırma ve geliştirme projesine 255 bin lira, 71 belgesel yapım projesine 5 milyon 49 bin lira, 34 kısa film yapım projesine 456 bin lira, 45 senaryo ve diyalog yazım projesine 544 bin lira olmak üzere toplam 166 projeye 6 milyon 540 bin lira destek sağlandı.

Bakanlık yılın ilk toplantısında uzun metraj filmlere de 25 milyon 600 bin lira destek sağlamıştı. Sektör için çok önemli olan bu desteklerle yeni ve nitelikli eserlerin üretimine katkı veriliyor. Ayrıca animasyon filmler ile kısa filmler desteklenerek, genç sinemacıların sektöre adım atmalarına imkan sağlanıyor.

Bakanlığın şu ana kadar sinema sektörüne verdiği destek miktarı ise 32 milyon 140 bin liraya ulaştı.