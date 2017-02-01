Sinema destekleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Uzun Metrajlı Film Yapım" ve "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" dallarında 30 projeye toplam 25 milyon 600 bin TL destek verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ülkedeki tek sinema fonu olarak genç ve umut vaat eden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine imkan sağlarken, deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek oluyor.

Sinema destekleri, uluslararası örneklerinde olduğu gibi alanında uzman sektör temsilcilerinin yer aldığı "Destekleme Kurulu" tarafından belirleniyor.

Bakanlığa bu yıl başvuruda bulunan 334 uzun metrajlı film projesinin değerlendirildiği Destekleme Kurulu toplantısında, 12 "İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen" projesine 6 milyon 250 bin TL, 18 "Uzun Metrajlı Film Yapım" projesine 19 milyon 350 bin TL olmak üzere toplam 25 milyon 600 bin TL destek sağlandı.

Bakanlık destekleri ile film üretimine önemli katkı sağlandı ve yıllık yerli film üretimi 139'a ulaştı. Bakanlık destekli filmlerin üretimdeki payı ise yüzde 30 oldu. Film üretiminde bu artış yaşanırken Türk filmleri uluslararası film festivallerinden de ödüller almaya başladı ve sektörün dışa açılma süreci hızlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaptığı değerlendirmede, yeni sinemacıların sektöre kazandırılması ve uluslararası arenada yakalanan başarıların, desteklerin önemini gözler önüne serdiğini belirtti.

Avcı, "Genç yönetmenlerin sektöre kazandırılması öncelikli hedeflerimiz arasında olup, sinema sektörüne verdiğimiz destekler artarak devam edecektir. Bu noktada sektöre sağladığımız destekleri çeşitlendirecek, Ülkemizi film çekim merkezi haline getirerek yabancı yapımların da teşvik edilmesini sağlayacak olan Sinema Kanunu ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sinema Destekleme Kurulu tarafından, "Belgesel Film Yapım", "Animasyon Film Yapım, "Kısa Film Yapım", "Araştırma-Geliştirme" ile "Senaryo ve Diyalog Yazım" projelerini 8-10 Mart'taki yılın ikinci toplantısında değerlendirecek.