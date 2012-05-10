Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sinan'ın başyapıtları İstanbul'da

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 365 eser bırakan Mimar Sinan'ın İstanbul'da 58'i özgünlüğünü koruyan 100 eseri bulunuyor

Sinan'ın başyapıtları İstanbul'da

Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 365 eser bırakan Mimar Sinan'ın İstanbul'da 58'i özgünlüğünü koruyan 100 eseri bulunuyor

10 Mayıs 2012 Perşembe 12:22
591 Okunma
Sinan'ın başyapıtları İstanbul'da
İSTANBUL - Derlenen bilgilere göre, Kayseri Ağırnas'ta doğan (1490), 1588 yılında İstanbul'da ölen Mimar Sinan'ın, dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eserde imzası bulunuyor.

Mimar Sinan'ın ilk yapıtı olarak Halep'teki Hüsreviye Camisi (1536-1537), İstanbul'daki ilk yapıtı da Şehzade Camisi (1543-1548) olarak kabul ediliyor.
Mimar Sinan'ın türbesi, Süleymaniye Külliyesi'nde yer alıyor.
Dünyanın çeşitli yerlerinde 365 eseri bulunan Mimar Sinan'ın İstanbul ve yakın çevresindeki illerde 200'e yakın eseri yer alıyor. İstanbul'da ayakta kalan 100 eserden 58'i ise özgünlüğünü koruyor.
Sinan'ın İstanbul'daki eserleri arasında, ilk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için yapılan Beşiktaş'taki türbe, Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Külliyesi, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı (Türk İslam Eserleri Müzesi), Ayasofya Müzesi'nin minareleri ilk akla gelen eserlerinden bazıları.
Kemerburgaz'daki Havzı Kebir (Başhavuz), Eyüp'teki Kovuk (eğri) Kemer ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethuda Hamamı, Haramidere'deki Kapı Ağası Köprüsü ve Fatih'teki Semiz Ali Paşa Medresesi de ünlü mimarın İstanbul'a bıraktığı eserlerinden birkaçı.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 04:23
Anahtar Kelimeler:
Mimar Sinan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ