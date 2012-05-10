Sinan'ın başyapıtları İstanbul'da

İSTANBUL - Derlenen bilgilere göre, Kayseri Ağırnas'ta doğan (1490), 1588 yılında İstanbul'da ölen Mimar Sinan'ın, dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eserde imzası bulunuyor.



Mimar Sinan'ın ilk yapıtı olarak Halep'teki Hüsreviye Camisi (1536-1537), İstanbul'daki ilk yapıtı da Şehzade Camisi (1543-1548) olarak kabul ediliyor.

Mimar Sinan'ın türbesi, Süleymaniye Külliyesi'nde yer alıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde 365 eseri bulunan Mimar Sinan'ın İstanbul ve yakın çevresindeki illerde 200'e yakın eseri yer alıyor. İstanbul'da ayakta kalan 100 eserden 58'i ise özgünlüğünü koruyor.

Sinan'ın İstanbul'daki eserleri arasında, ilk Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa için yapılan Beşiktaş'taki türbe, Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Külliyesi, Sultanahmet Meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı (Türk İslam Eserleri Müzesi), Ayasofya Müzesi'nin minareleri ilk akla gelen eserlerinden bazıları.

Kemerburgaz'daki Havzı Kebir (Başhavuz), Eyüp'teki Kovuk (eğri) Kemer ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethuda Hamamı, Haramidere'deki Kapı Ağası Köprüsü ve Fatih'teki Semiz Ali Paşa Medresesi de ünlü mimarın İstanbul'a bıraktığı eserlerinden birkaçı.