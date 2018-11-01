Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
218.978
DOLAR
5.5183
STERLİN
7.1706
EURO
6.2871
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne...
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Ozan Kaan Erkan'ın Muhteşem Renk...
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona...
900 bin gence evlilik öncesi eğitim
900 bin gence evlilik öncesi...
Hakkarili kadınların futbol başarısı
Hakkarili kadınların futbol başarısı

Sinan Özdemir Çevresini Genişletti

Sinan Özdemir her geçen gün cevresini ve kitlesini büyüttü

Sinan Özdemir Çevresini Genişletti

Sinan Özdemir her geçen gün cevresini ve kitlesini büyüttü

01 Kasım 2018 Perşembe 16:28
826 Okunma
Sinan Özdemir Çevresini Genişletti

İSTANBUL- Sosyal medyada ve özellikle İnstagram’da adını duyurmayı başaran sosyal medya uzmanı Sinan ÖZDEMİR Sinanozdemir23 kullanıcı adıyla her gecen gün cevresini ve kitlesini biraz daha genişletiyor. Bir çok ünlü ve sosyal medya fenomenleriyle bir arada olan Sinan Özdemir'in sosyal medya ve sosyal sorumluluk projelerinde bir çok yardıma ihtiyacı olan insanlarıda profillerinde duyurmaktan geri kalmamış ihtiyac sahiplerine profillerinde yer vererek seslerini duyurmaya çalışmıştır. Nostalji konseptli 90laradogru sayfası bulunan fenomen,  bu sayfada ünlüler camiasında destek görerek sevilerek takip edilmektedir. 

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sinan ÖZDEMİR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astrolog Vedat Delek’in ‘Şükret Olsun’ kitabı çıktı
Astrolog Vedat Delek’in ‘Şükret Olsun’ kitabı çıktı
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Ozan'ın Muhteşem Renk Skalası
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
AKM'nin temeli şubat ayında atılacak
AKM'nin temeli şubat ayında atılacak
Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN
Sosyal Medyanın Fotoğrafçısı Ozan Kaan ERKAN
'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi
'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası'na yoğun ilgi
ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ
ÖRGÜ FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ
‘BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
‘BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta
"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ