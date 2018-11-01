Sinan Özdemir Çevresini Genişletti

İSTANBUL- Sosyal medyada ve özellikle İnstagram’da adını duyurmayı başaran sosyal medya uzmanı Sinan ÖZDEMİR Sinanozdemir23 kullanıcı adıyla her gecen gün cevresini ve kitlesini biraz daha genişletiyor. Bir çok ünlü ve sosyal medya fenomenleriyle bir arada olan Sinan Özdemir'in sosyal medya ve sosyal sorumluluk projelerinde bir çok yardıma ihtiyacı olan insanlarıda profillerinde duyurmaktan geri kalmamış ihtiyac sahiplerine profillerinde yer vererek seslerini duyurmaya çalışmıştır. Nostalji konseptli 90laradogru sayfası bulunan fenomen, bu sayfada ünlüler camiasında destek görerek sevilerek takip edilmektedir.

Haber: Elif Günay