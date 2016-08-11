Sıla Gençoğlu'nun İstanbul ve Bursa konserleri iptal edildi

İSTANBUL

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 21 ve 22 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde gerçekleşmesi planlanan konserlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı halkın verdiği mücadeleyi "şov" olarak nitelendirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz'da darbecilere karşı bütün Türkiye'de onurlu bir duruş sergilendiği belirtilerek, "Tuzaklara karşı milletimizin ve millet kavramını idrak etmiş olan sanatçılarımızın sergilediği onurlu duruş ve topyekun karşı koyuş, Türk Milleti nezdinde millet olma kavramı içerisinde hak ettiği yeri bulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Halkın ve sanatçıların verdiği demokrasi mücadelesi sırasında bazı sanatçıların üzerine düşen vazifeyi yerine getirmediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve iradeyle alay eden sanatçılar da bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 21 ve 22 Eylül 2016 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde yapılması düşünülen konserleri belediyemizce iptal edilmiştir."

Bursa konseri de iptal oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise Sıla'nın 28 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyartosunda gerçekleşmesi planlanan konserinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, konserin iptaline ilişkin "Halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve irade konusunda gerekli duyarlılığı göstermeyen sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 28 Eylül 2016 tarihlerinde Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda yapılması düşünülen konserin yer tahsisi belediyemizce iptal edilmiştir." gerekçesi aktarıldı.