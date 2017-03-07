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"Sıkı çalıştığınızda başarı sizi bulur"

Çinli sinema oyuncusu Jackie Chan (Çıng Long), geçen yıl onursal Oscar ödülü almasına ilişkin, "Bir şey için sürekli sıkı çalıştığınızda başarı sizi bulacaktır." dedi.

"Sıkı çalıştığınızda başarı sizi bulur"

Çinli sinema oyuncusu Jackie Chan (Çıng Long), geçen yıl onursal Oscar ödülü almasına ilişkin, "Bir şey için sürekli sıkı çalıştığınızda başarı sizi bulacaktır." dedi.

07 Mart 2017 Salı 14:56
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"Sıkı çalıştığınızda başarı sizi bulur"

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi üyelik görevini yürüten ünlü aktör başkent Pekin’deki Medya Merkezi’nde, 12. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) 5. Dönem Ulusal Komitesi yıllık toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi. 

Sinema sektörüne girdikten 56 yıl sonra Oscar onursal ödülüne layık görülen ünlü aktör Jackie Chan (Çıng Long), Çinli oyuncuların uluslararası başarıya ulaşacak film yapamamasının önünde dil engeli bulunduğunu söyledi. Kendi filmlerinde uluslararası alanda başarıyı yakalamak için bir yandan yabancı dil eğitimi aldığını diğer yandan da izleyicilerin talep ettiği kalitede film çekmek için çalıştığını dile getirdi.

Uzun süre istediği başarıya ulaşamadığına dikkati çeken Chan, bunun kendisini yıldırmadığını, başarılı olmak için sürekli çalıştığını kaydetti. Onlarca film çektikten sonra Oscar ödülü için kendisini aradıklarına vurgu yaparak, "Bir şey için sürekli sıkı çalıştığınızda başarı sizi bulacaktır." diye konuştu.

"Hollywood hem baskı unsuru hem motivasyon kaynağı"

Chan, "Hollywood filmlerinin Çin sinema pazarına girmesi yerli film endüstrisi için hem baskı unsuru hem motivasyon kaynağı." ifadesini kullandı.

Sinemaya henüz beş yaşındayken adım atan, dövüş sanatları ve akrobasi ustası Jackie Chan, geçen yıl onursal Oscar ödülüne layık görülmüştü. Chan, yaptığı ödül konuşmasında, "56 yıldır sinema sektöründeyim ve 200’den fazla film çektim. Pek çok kemik kırdım. Sonunda benimki de kırıldı." demişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jackie ChanOscar
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