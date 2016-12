RÖPORTAJ: DİLEK KÖROĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Şiir denilince ilk akla gelen isim İbrahim sadri olur. O büyülü sesiyle milyonlarca kişinin sevgisine nail olan usta şair ile röportaj gerçekleştirdik.Şu an öncelikle tv programları var. ATV'de cumartesi-pazar sabahları "Atv'de haftasonu" ismiyle bir kuşak programı yapıyorum. Ocak ayından itibaren de TRT Müzik'te yeni bir şiir programımız başlayacak. Bir yandan da onun son hazırlıkları sürüyor. Bir de bu sezon sahne için hazırladığımız "Memleketim Merhaba" başlıklı yeni şiir dinletimiz var. Ona da başladık bugünlerde..O hep var niyet olarak. Beni en çok heyecanlandıran şeylerin başında yeni bir albüm yapmak geliyor tabii ki. En son iki yıla yakın oldu "Gideceksen Herşeyinle Git" albümünü yapmıştım. Geçen Ramazan syında da Yunus Emre şiirlerinden oluşan özel bir albüm vardı. Eğer kısmet olursa Nisan ayına yetişecek yeni bir albüm olacak inşallah. Aşkın ve hasretin kapısını birkez daha çalacağız umarım..Bilmem.. Evde otururdum herhalde.. Ben sanatı bilerek ve isteyerek seçtim. Bunun için çeşitli imkan ve ihtimalleri terkettim genç yaşlarımda.. İşletme eğitimini bırakıp tiyatro okumaya başladım mesela. Karın tokluğuna dergilerde yayınevlerinde çalışmaya başladım. Evi, aileyi bırakıp uzun tiyatro turnelerine çıktım. Ve bulabildiğim her yükseltinin üzerinde, her mikrofonun karşısında şiir okudum. Yani benim hayatım bu..Elbette. Senaryo, filmöyküleri, tiyatro oyunları yazdım. Mesela sahnelenmiş beş tiyatro oyunum var. Birkaç sinema filminin senaryosunda bulundum. Ama şimdilerde çok istememe rağmen şiir dışında pek birşey yazamıyorum.Her insan gibi pişmanlıklarım oldu tabii. Bazen büyük bazen küçük. Çok şükür ki her birinden birşeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Hayat biraz da pişmanlıklarla, keşkelerle öğreniliyor galiba. Aslolan oralara takılıp kalmamak sanırım.Olmaz olur mu? Benim şairlerim çoktur. Öncelikle çevirip çevirip okuduklarım var. Cahit Zarifoğlu, Ahmed Arif, Necip Fazıl, Orhan Veli, Nazım Hikmet, Nurullah Genç gibi.. Bir de son kuşaktan İbrahim Tenekeci, Mevlana İdris, Ömer Erdem ilk aklıma gelenler..İşte en başta yeni bir albüm. Onun yanısıra farklı bir kuşak programı yapmak istiyorum tv'de.. Bir de otuzyıllık anılarımı günlük formunda kitaplaştırmak istiyorum. Kısmet olur da bunları yapabilirsem ne mutlu.Zor bir sınavdır şöhret. İnsanın ayağını kaydırabilir hiç farkettirmeden hem de.. O yüzden ben becerebildiğim kadarıyla şöhretli ya da ünlü olmayı değil, tanınmayı ve bilinmeyi seçtim. Belli bir süre gündemde kalmaktansa , insanların ailesinden biri olmaya çabaladım. Otuz yıl önce de semt pazarına gidiyordum, bugün de gidiyorum. Diğer türlüsü özellikle ülkemizde çok zor. Allah gencecik o popçu kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Malum ya, şöhretin afetle çok yakın bir ilişkisi var.Sosyal medya giderek daha d belirleyici bir zemin olmaya başladı. Yapıp ettiklerinizi tez elden geniş kitlelere duyurmanın en pratik yolu olmaya başladı. Aynı zamanda kamuoyu oluşturmada da çok etkili bir alan. Ama aynı zamanda tehlikeli boyutlarda bir bilgi kirliliği var sosyal medyada. İyi araştırmalı orada yazılıp çizilenleri. Ben sadece twitter kullanmaya çalışıyorum, sevenlerime yapıp ettiklerimi kolayca ulaştırmak için. Onun dışında kullanmamaya çalışıyorum. Adıma açılmış siteler, sayfalar filan var ama benimle ilgisi yok hiçbirinin.Hepsine dostluk ve muhabbetlerimi iletmek isterim sizin aracılığınız ile.. İlginiz için de size de teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yıllardır dediğim gibi yine diyorum ki: "şiiri sevin, çünkü o bize cesaretimizi ve kalbimizi hatırlatıyor.."