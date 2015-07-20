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Sezar'ın kalesi restorasyon bekliyor

Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ''Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)'' sözünü söylediği Zile Kalesi yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor

Sezar'ın kalesi restorasyon bekliyor

Roma İmparatoru Sezar'ın dünyaca ünlü ''Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)'' sözünü söylediği Zile Kalesi yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor

20 Temmuz 2015 Pazartesi 11:59
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Sezar'ın kalesi restorasyon bekliyor
TOKAT - Roma İmparatoru Julius Sezar'ın Basforos Kralı 2. Pharnake'ye karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü ''Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)'' sözünü söylediği Zile Kalesi'nin surlarından zaman zaman aşağıya yuvarlanan taşlar, kale ayaklarına inşa edilen evlerde yaşayanları tedirgin ediyor.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zile Kalesi'nin Anadolu'daki en güzel kalelerden biri olduğunu söyledi.

Son zamanlarda kalenin surlarından yuvarlanan taşların can ve mal güveliğini tehdit eder duruma geldiğini belirten Vidinel, "Maalesef bu taşlar, evlerin çatısından içeri girmekte. Hane halkları bu durumdan mağdur oluyor" dedi.

Surların bulunduğu bölgede çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vidinel, "Acil restorasyon talebimizle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirdik. Geçici önlem olarak uyarıcı levhalarımızı koyduk. Surlardan taşların yuvarlanması, tarihi ve kültürel dokuya önem veren bizleri üzmekte" diye konuştu.

Vidinel, gerekli dosyaları hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderdiklerini aktararak, "İnşallah, en kısa sürede restorasyon programına alınır.  İnşallah, bu tarih hazinesinin, Sezar'ın, "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)'' sözünü söylediği yerin en kısa sürede restorasyonu yapılır. Kaleyi gezmeye gelen turistlerden mahcubiyet hissediyoruz hatta taşları yuvarlanan surları da görmelerini arzulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zile Kalesi yakınlarındaki evlerde yaşayanlardan Turan Aydın, zaman zaman kaledeki surlardan taşlar yuvarlandığını belirtti. Aydın, birkaç yıl önce bir evin çatısına taş düştüğünü anlatarak, "Kaledeki surların bir an önce restore edilmesini istiyoruz. Şu haliyle surlar tehlike saçıyor" dedi.

Erol Arslan ise surlardan taşların yuvarlandığını ve herkesin buranın bir an önce restore edilmesini istediğini dile getirdi. Belediyenin surlara uyarıcı levhalar yerleştirdiğini aktaran Arslan, "Belediyemiz gerekli yerlere başvurmuş. İnşallah, kısa sürede gerekli çalışmalar yapılır. Biz de taş düşecek korkusundan kurtuluruz" diye konuştu.

Zile Kalesi

Tarihi kaynaklarda, Roma İmparatoru Julius Sezar'ın, Pontus asıllı Basforos Kralı 2. Pharnake ile Zile Altıağaç mevkisinde çok kanlı bir savaş yaptığı belirtiliyor. İki tarafın da büyük kayıplar verdiği savaşı, Roma İmparatoru Sezar'ın kazandığı, bunun üzerine dünyaca ünlü ''Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim)'' sözünü söyleyerek durumu Roma Senatosu'na bildirdiği ifade ediliyor.


AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 11:22
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