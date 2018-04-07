"Sevgili Nasıl Bulunur" raflarda yerini aldı

Ünlü senarist, yönetmen, oyuncu ,yazar Hababam sınıfı ve Bizimkiler dizisinden Türk halkının yakından tanıdığı Umur Bugay’ın kızı Zeynep Bugay babasının izinde ilk kitabını Doğan Novus’tan çıkardı.

“Sevgili Nasıl Bulunur “ adıyla raflarda yerini alan kitapta; her kadının yaşadığı birey, aile ve toplum üçgeninde sürdürülen ilişkilerdeki kadınsal iç sesler; erkek ve kadın bakışı arasındaki farklılıklar akıcı ve eğlenceli bir dille kaleme alınmış



ZEYNEP BUGAY“AŞK BİR SİRKTİR” DİYOR

Günümüzde gerçek sevgi, emek, saygı,anlayış ve karşılıklı feragate dayalı ilişkilerin neredeyse kalmadığının altını çizen yazar, güven unsurunun temelden örselendiği bir karakter yaratmış. Romanın baş karakteri Kontes; güvenin olmadığı ortamda ilişkilerin uzun ömürlü olmayacağını adı gibi bilen ve hemen her kadın gibi sağlam temelleri olan bir yuva kurmak isteyen içimizden biri. Tüm ilişkiler zincirinde her kadının hislerine tercüman olan Kontes aslında tüm erkeklere de kadın beynini çözme fırsatı sunuyor.

YAZAR HAKKINDA

Zeynep Bugay bir ekinoks gününde (21 Haziran 1979) İstanbul’da dünyaya geldi. Frankofon eğitimine başladığı ortaokul yıllarından itibaren büyük başarılara imza attı. Bilkent Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünü büyük başarı ile tamamladı. Uzun süre babası Umur Bugay ile çalıştı. Reklamcılık, metin yazarlığı alanında kariyer yaptıktan sonra ilk kitabı "Sevgili Nasıl Bulunur" ile okuyucuları ile buluştu.

Haber: Funda Akosman Erman