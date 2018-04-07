Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Bir “linç”in anatomisi
Bir “linç”in anatomisi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...

"Sevgili Nasıl Bulunur" raflarda yerini aldı

Zeynep Bugay'ın kitabı "Sevgili Nasıl Bulunur" raflarda yerini aldı...

"Sevgili Nasıl Bulunur" raflarda yerini aldı

Zeynep Bugay'ın kitabı "Sevgili Nasıl Bulunur" raflarda yerini aldı...

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:26
0 Okunma
"Sevgili Nasıl Bulunur" raflarda yerini aldı

Ünlü senarist, yönetmen, oyuncu ,yazar  Hababam sınıfı ve Bizimkiler dizisinden Türk halkının yakından tanıdığı Umur Bugay’ın kızı Zeynep Bugay babasının izinde ilk kitabını Doğan Novus’tan çıkardı.

Sevgili Nasıl Bulunur “ adıyla raflarda yerini alan kitapta; her kadının yaşadığı birey, aile ve toplum üçgeninde sürdürülen ilişkilerdeki kadınsal iç sesler; erkek ve kadın bakışı arasındaki farklılıklar akıcı ve  eğlenceli bir dille kaleme alınmış
 
ZEYNEP BUGAY“AŞK BİR SİRKTİR” DİYOR

Günümüzde gerçek sevgi, emek, saygı,anlayış ve karşılıklı feragate dayalı ilişkilerin neredeyse kalmadığının altını çizen yazar, güven unsurunun  temelden örselendiği bir karakter yaratmış. Romanın baş karakteri Kontes; güvenin olmadığı ortamda ilişkilerin uzun ömürlü olmayacağını adı gibi bilen ve hemen her kadın gibi sağlam temelleri olan bir yuva kurmak isteyen içimizden biri. Tüm ilişkiler zincirinde her kadının hislerine tercüman olan Kontes aslında tüm erkeklere de kadın beynini çözme fırsatı sunuyor.

YAZAR HAKKINDA

Zeynep Bugay bir ekinoks gününde  (21 Haziran 1979) İstanbul’da dünyaya geldi. Frankofon eğitimine başladığı ortaokul yıllarından itibaren büyük başarılara imza attı. Bilkent Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünü büyük başarı ile tamamladı. Uzun süre babası Umur Bugay ile çalıştı. Reklamcılık, metin yazarlığı alanında kariyer yaptıktan sonra ilk kitabı "Sevgili Nasıl Bulunur" ile okuyucuları ile buluştu.   

Haber: Funda Akosman Erman

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Umur BugayZeynep BugayDoğan NovusSevgili Nasıl Bulunur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beylerbeyi Sarayı'nda su sarnıcı bulundu
Beylerbeyi Sarayı'nda su sarnıcı bulundu
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Ünlü sanatçının anısına: “GÖRMEK”
Bir “linç”in anatomisi
Bir “linç”in anatomisi
Yonca Şahin'den "Gönül Nağmelerim"
Yonca Şahin'den "Gönül Nağmelerim"
Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Başlıyor
Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali Başlıyor
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
"Portrelerdeki can dostlarımız" Bağış Sergisi
"Portrelerdeki can dostlarımız" Bağış Sergisi
Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede
Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede
“Boyanın Kahramanları”
“Boyanın Kahramanları”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ