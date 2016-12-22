İSTANBUL - Park Dedeman Levent’te yer alan RC Art Gallery, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Yulia Ergene küratörlüğünde gerçekleşen Yeni Yıl Renkleri Resim Sergisi, yılbaşı için hediye seçiminde zorlananlara yardımcı oluyor. Galeride yer alan birbirinden farklı boyutta ve tarzdaki eserler, alışılmışın dışında hediye almak isteyenlerin tercihi oluyor.

Orijinal bir hediye almak isteyenler için

Yeni yıla özel hazırlanan eserler; sevgi, mutluluk, heyecan ve umudu yansıtıyor. 26 özel yetenekli ressamın eserleri, Park Dedeman Levent Otel’e adım attığınız andan itibaren farklı hikayeleriyle sizi karşılayacak. Farklı duyguların tuvale döküldüğü eserlere 100 TL ve üzeri fiyatlarla ulaşabilirsiniz.

Yeni Yıl Renkleri Sergisi 10 Ocak 2017 tarihine kadar Park Dedeman Levent RC Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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