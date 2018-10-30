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"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta

Karanlıkları aydınlatmak üzere yola çıkan bir sosyal farkındalık ve iyilik hareketi “Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta.

"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta

Karanlıkları aydınlatmak üzere yola çıkan bir sosyal farkındalık ve iyilik hareketi “Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta.

30 Ekim 2018 Salı 15:58
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"Ses Kardeşim” 30.The Bodrum Cup’ta

HABER: SEVGÜL EROĞLU KAYSERİLİOĞLU

İç Mimar Füsun BAY CANBAY ve TRT Spikeri Murat Can CANBAY, gören çocuklarla göremeyen çocuklar arasında bir ses köprüsü kurma adına 2018’in mart ayında hayata geçirdikleri Ses Kardeşim projesi ile The Bodrum Cup’ a katılıyor.

Şirin pembe bir Vosvos minibüs ve  içini bir ses stüdyosuna dönüştüren Canbay çifti, gezip gördükleri yörelerde çocukları bu gezici stüdyoya konuk ediyor ve onların okudukları masalları kaydederek oluşturdukları sesli kitapları da Türkiye’nin 6000 ayrı noktasında bulunan göremeyen kardeşlerine ulaştırılmak üzere TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı) e teslim ediyor.

Avrupa’nın en büyük deniz üstü etkinliği olan The Bodrum Cup, bilindiği gibi Sosyal Sorumluluk alanında da çok önemli projelere destek veriyor.

Bu yıl otuzuncu kez start alacak The Bodrum Cup etkinlik alanlarında görebileceğiniz “Ses Kardeşim” minibüsü, bir deniz kenti olan Bodrum’da genç optimistçileri ve deniz sevdalılarını ağırlayacak. 

Bodrum’un mavisini, yelkenin coşkusunu ve rüzgârını gönderecek göremeyen çocuklara. 

Ve hayal ederek yaşamı algılayan görme engelli çocukların bu atmosferi ve Bodrum’u zihinlerinde betimlemeleriyle dünyaları zenginleşecek. 

Asıl meslekleri yanı sıra birer gezgin olan çiftin, yolculuk deneyimlerini ve gezi deneyimlerini anlattığı “Füsyollarda” adlı bir de blogu ve pembe gezici stüdyoda ayrıca gezilen görülen yerlerin anlatıldığı bir de sesli blog çalışması da yapılıyor.

Mottoları hazır;

Hayal edin ve peşinden gidin. 

Paylaşın hayalinizi ve zenginleşin, tıpkı 30 yıl önce bir hayalle başlayan The Bodrum Cup gibi...

‘The Bodrum Cup’

Era Yelken Kulübü tarafından 1989 yılında başlatılan ‘The Bodrum Cup’ denizcilerin uluslararası buluşma platformu.

Geçen yıl 150 yat ve 1500 yelkencinin bu yıl da  200 teknenin  iştirak ettiği deniz festivali, yelken sporunun yaygınlaştırılması, denizlerin korunması ve yat üretiminin tanınmasını hedefliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

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Ses Kardeşim30.The Bodrum Cup’taSevgül Eroğlu Kayserilioğluİç Mimar Füsun BAY CANBAYTRT Spikeri Murat Can CANBAY
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