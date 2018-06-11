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Senegal’de iftar sofralarını çebucen süslüyor

Geleneksel Senegal mutfağının ana yemeklerinden biri olan "balıklı pilav" anlamına gelen çebucenin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Senegal’de iftar sofralarını çebucen süslüyor

Geleneksel Senegal mutfağının ana yemeklerinden biri olan "balıklı pilav" anlamına gelen çebucenin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:27
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Senegal’de iftar sofralarını çebucen süslüyor

Senegal’de hemen her öğün sofralarda yerini alan çebucen, ramazan ayında da damakları şenlendiriyor. 

Çebucen, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofca’da balıklı pilav anlamına geliyor.

Geleneksel Senegal mutfağının ana yemeklerinden biri olan çebucenin tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Yerel restoranların yanı sıra yabancı restoranlar da çebucene menülerinde yer veriyor.

Ev hanımları da ramazan ayında en çok tercih edilen yemeklerden biri olan çebuceni hazırlamaktan büyük keyif alıyor. 

Thiof (Çof) balığı ve pirinçten yapılan Çebucen, ülkede en çok bulunan malzemeler kullanıldığı için bütçeyi de yormuyor.

Okyanusa kıyısı bulunması ve güneyde tarıma elverişli arazileri olması dolayısıyla Senegal’de balık ve pirinç, en çok üretilen ve tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. 

Lezzetin kaynağı bissaplı ve demirhindili sos

Yemeğe asıl lezzetini demirhindi, ezilmiş kırmızı biber, yeşil biber, domates salçası, sarımsak, soğan ve baharat karışımından hazırlanan sos veriyor. Bu sos, ülkedeki geleneksel birçok yemekte de kullanılıyor.

Yemeği hazırlamak için patlıcan, manyok, kabak, havuç, bamya, beyaz lahana, maydanoz ve bissap gibi sebzeler, irice doğranıp haşlanıyor. Sebzeler, dağılmadan tencereden alınıyor. Tencerede kalan sebze suyunun üstüne yerleştirilen buharlı pişiricide de pirinç pişiriliyor.

Başkent Dakar’da yaşayan 55 yaşındaki ev hanımı Aminata Gueye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çebucen yemeğinin Senegal’in en bilinen ve sevilen yemeklerinden biri olduğunu belirtti.

Yemeğin lezzetini sebze suyu buharında pişen pirinç ve sostan aldığını belirten Gueye, Senegallilerin neredeyse her gün çebucen yaptığını anlattı.

Gueye, yemeğin püf noktalarını şöyle aktardı:

“Çebucende sos çok önemli. Pirince bissaplı sosun kokusunun geçmesi gerekiyor. Bissap otu ve diğer malzemelerin haşlandığı suyun buharında pirincin 20 dakika pişmesini sağlıyoruz. Sebzeleri dağılmadan çıkarıyoruz. Böylece yemeği tabağa koyarken pirincin aromasına bir şey karışmamış oluyor. Bu yemek lokantalarda, evlerde yapılıyor ama herkes sosunu tam tutturamıyor. Biz, bunu eskiler nasıl yapıyorsa o şekilde hazırlıyoruz.”

Senegal’de herkesin çebucen pişirmeyi bildiğini söyleyen Gueye, yemek vakitlerinde her evden çebucen kokusu yayıldığını sözlerine ekledi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SenegalBalıklı Pilav
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