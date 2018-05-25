Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin...
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Sahada kazandılar borsada kaybettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri...

Sen Anlat Karadeniz'den Rekor

Son 6 yılın en iyi çıkış yapan ve reytingleri alt üst eden dizisi Sen Anlat Karadeniz, Youtube’dan ödül aldı. 

Sen Anlat Karadeniz'den Rekor

Son 6 yılın en iyi çıkış yapan ve reytingleri alt üst eden dizisi Sen Anlat Karadeniz, Youtube’dan ödül aldı. 

25 Mayıs 2018 Cuma 13:18
0 Okunma
Sen Anlat Karadeniz'den Rekor

Televizyon reytinglerinde olduğu gibi dijital dünyada da kırılmadık rekor bırakmayan Sen Anlat Karadeniz, 7 hafta gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük video platformu Youtube'da, Türkiye'nin 1 milyon aboneye en hızlı ulasan kanalı (tüm kategoriler dahil) oldu. Abone sayısı 1 milyona ulaşması sebebiyle Sen Anlat Karadeniz dizisine Youtube tarafından ödül gönderildi. Youtube’dan gelen ödülü dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak aldı. Tüm izleyenlere teşekkür eden Kabakuşak, “Yayınlandığımız günden beri bizi takip ederek destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu ödül bizim için çok güzel bir motivasyon oldu. Başarılarımızı seyircilerimizin desteğiyle arttırarak devam edeceğiz. Tüm ekibim adına bir kez daha teşekkür ederim” dedi. Öte yandan ödülle fotoğraf çektiren oyuncuların mutluluğu da gözlerinden okundu.

Şimdiye kadar Sen Anlat Karedeniz videoları dünyanın dört bir yanından, 30 milyonun üzerinde farklı kullanıcı tarafından izlendi.Toplam video tıklanma rakamı ise1 milyara yaklaştı.

İzleyiciye şiddet gören bir kadının gücünü hissettiren Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkını anlatıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav otururken, senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdemüstleniyor.  Karadeniz’in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Judith' 45 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahnelenecek
'Judith' 45 yıl sonra İstanbul'da yeniden sahnelenecek
“DAYDREAM” La Visione Art Gallery’de...
“DAYDREAM” La Visione Art Gallery’de...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
İstanbul'un sarnıçları
İstanbul'un sarnıçları
Adana Film Festivali için başvurular başladı
Adana Film Festivali için başvurular başladı
Sultan Bestekarlar Her Yerde İlgi Görüyor
Sultan Bestekarlar Her Yerde İlgi Görüyor
Troya ziyaretçilerini bekliyor
Troya ziyaretçilerini bekliyor
Milli Kütüphane’de Polonya sergisi
Milli Kütüphane’de Polonya sergisi
"Sanatın birleştirici gücü devreye girmeli"
"Sanatın birleştirici gücü devreye girmeli"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ