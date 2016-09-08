Semt kitapçılığına 'babil' nefesi

İnternet kitap sitesi "babil.com"un kurucusu ve Yönetici Direktörü Mehmed Ali Çalışkan, "Siz bir kitabevine ne kadar mağaza müdürü atarsanız atayın, ne kadar başarılı insanlar koyarsanız koyun, AVM kitapçılığına döner. Biz her semtte açacağımız şubede gönüllü bir girişimcinin olmasını istiyoruz ve onunla birlikte yapacağız bu işi." dedi.

Mehmed Ali Çalışkan, eşi Zübeyde Çalışkan ile semt kitapçılığını yeniden canlandırmak için İstanbul'un birçok noktasında açılacak "babilmekan kitabevi" zincirinin ilkini Çengelköy'de kitapseverlerle buluşturdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Çalışkan, "babil.com"un kitap dünyasına internet satış sitesi olarak adım attığını belirterek, ardından "Calibro" isimli elektronik okuma cihazları, e-kitap operasyonu ve Arka Kapak kitap dergisi çalışmalarıyla yola devam ettiğini söyledi.

Çalışkan, "babilmekan"ın, dünyada "click to brick" diye anılan mekan modelin hayata geçirilmiş hali olduğunun altını çizerek, "Yani, webdeki operasyonun, fiziki mağazalar aracılığıyla genişletilmesi anlamına geliyor. Biz de Babilmekanlarla, semt kitapçılığını tekrar canlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Alışveriş merkezleri yerine, semtlerde kitabevi açmayı tercih ettiklerine vurgu yapan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Tabii ki AVM'ler müşteri potansiyeli açısından zengin yerler. Kitabevi yapan büyük zincirlerin orayı tercih etmeleri normal. Ancak şöyle bir şey var, kitap müşterisinin bulunduğu başka mekanlar da var. Bunlardan birisi de iç turizm alan semtlerimiz. Bu semtlere genellikle gezmek ve eğlenmek, dinlenmek için gelen kitapseverlerin, kitap ihtiyacını giderecek noktaların yetersizliğini farkediyorduk. Diğer yandan semt kitapçılığı, AVM'lerdeki zincir kitapçılık yüzünden zayıflayan, ölmek üzere olan bir kitapçılık çeşidi."

"Yurtdışında, internetteki düşük fiyat politikasından vazgeçiliyor"

Şirket olarak internet kitapçılığını öne çıkardıklarını ve önemsediklerini, semt kitapçılığının da hiçbir zaman ölmeyeceğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"İnternette kitap fiyatlarının ucuz olmasının iki sebebi var. Birincisi eskiden kurulan düzen gereği, rekabet sistemi böyle oturmuş. İkincisi internet ortamı daha ucuz ama bu, böyle süreceği anlamına gelmiyor. Amerika, İngiltere ve Avrupa'da internetteki düşük fiyat politikasından vazgeçiliyor. Bunun bir sebebi de işletmelerin kendini sürdürememesiyle alakalı. İnternetteki düşük fiyat üzerinden, yayıncılara daha fazla indirim yönünde artan bir baskının gelmesi, özellikle Amerika'da oyunun kurallarını değiştirdi. Artık internette kitap ucuz değil."

Çalışkan, babilmekan'larda yer alan kitapların etiket fiyatlarıyla satışa sunulduğunu belirterek, "babil.com" üyelerinin, alışverişlerde kazanacakları puanlarla, hem mekanda hem internette yapacağı alışverişten indirim kazanacağını söyledi.

Babilmekan Kitabevi, sabah 8.30 ile gece 24.00 arası ziyarete açık.