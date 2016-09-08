Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Semt kitapçılığına 'babil' nefesi

"babil.com"un kurucusu ve Yönetici Direktörü Çalışkan, eşi Zübeyde hanım ile semt kitapçılığını yeniden canlandırmak için İstanbul'un birçok noktasında açılacak "babilmekan kitabevi" zincirinin ilkini Çengelköy'de kitapseverlerle buluşturdu.

Semt kitapçılığına 'babil' nefesi

"babil.com"un kurucusu ve Yönetici Direktörü Çalışkan, eşi Zübeyde hanım ile semt kitapçılığını yeniden canlandırmak için İstanbul'un birçok noktasında açılacak "babilmekan kitabevi" zincirinin ilkini Çengelköy'de kitapseverlerle buluşturdu.

08 Eylül 2016 Perşembe 13:24
1258 Okunma
Semt kitapçılığına 'babil' nefesi

 İnternet kitap sitesi "babil.com"un kurucusu ve Yönetici Direktörü Mehmed Ali Çalışkan, "Siz bir kitabevine ne kadar mağaza müdürü atarsanız atayın, ne kadar başarılı insanlar koyarsanız koyun, AVM kitapçılığına döner. Biz her semtte açacağımız şubede gönüllü bir girişimcinin olmasını istiyoruz ve onunla birlikte yapacağız bu işi." dedi.

Mehmed Ali Çalışkan, eşi Zübeyde Çalışkan ile semt kitapçılığını yeniden canlandırmak için İstanbul'un birçok noktasında açılacak "babilmekan kitabevi" zincirinin ilkini Çengelköy'de kitapseverlerle buluşturdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Çalışkan, "babil.com"un kitap dünyasına internet satış sitesi olarak adım attığını belirterek, ardından "Calibro" isimli elektronik okuma cihazları, e-kitap operasyonu ve Arka Kapak kitap dergisi çalışmalarıyla yola devam ettiğini söyledi.

Çalışkan, "babilmekan"ın, dünyada "click to brick" diye anılan mekan modelin hayata geçirilmiş hali olduğunun altını çizerek, "Yani, webdeki operasyonun, fiziki mağazalar aracılığıyla genişletilmesi anlamına geliyor. Biz de Babilmekanlarla, semt kitapçılığını tekrar canlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Alışveriş merkezleri yerine, semtlerde kitabevi açmayı tercih ettiklerine vurgu yapan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Tabii ki AVM'ler müşteri potansiyeli açısından zengin yerler. Kitabevi yapan büyük zincirlerin orayı tercih etmeleri normal. Ancak şöyle bir şey var, kitap müşterisinin bulunduğu başka mekanlar da var. Bunlardan birisi de iç turizm alan semtlerimiz. Bu semtlere genellikle gezmek ve eğlenmek, dinlenmek için gelen kitapseverlerin, kitap ihtiyacını giderecek noktaların yetersizliğini farkediyorduk. Diğer yandan semt kitapçılığı, AVM'lerdeki zincir kitapçılık yüzünden zayıflayan, ölmek üzere olan bir kitapçılık çeşidi."

"Yurtdışında, internetteki düşük fiyat politikasından vazgeçiliyor"

Şirket olarak internet kitapçılığını öne çıkardıklarını ve önemsediklerini, semt kitapçılığının da hiçbir zaman ölmeyeceğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"İnternette kitap fiyatlarının ucuz olmasının iki sebebi var. Birincisi eskiden kurulan düzen gereği, rekabet sistemi böyle oturmuş. İkincisi internet ortamı daha ucuz ama bu, böyle süreceği anlamına gelmiyor. Amerika, İngiltere ve Avrupa'da internetteki düşük fiyat politikasından vazgeçiliyor. Bunun bir sebebi de işletmelerin kendini sürdürememesiyle alakalı. İnternetteki düşük fiyat üzerinden, yayıncılara daha fazla indirim yönünde artan bir baskının gelmesi, özellikle Amerika'da oyunun kurallarını değiştirdi. Artık internette kitap ucuz değil."

Çalışkan, babilmekan'larda yer alan kitapların etiket fiyatlarıyla satışa sunulduğunu belirterek, "babil.com" üyelerinin, alışverişlerde kazanacakları puanlarla, hem mekanda hem internette yapacağı alışverişten indirim kazanacağını söyledi.

Babilmekan Kitabevi, sabah 8.30 ile gece 24.00 arası ziyarete açık.


AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 13:24
Anahtar Kelimeler:
Semt KitapçılığıZübeyde ÇalışkanBabilmekan KitabeviAVMBabil.comMehmed Ali Çalışkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir İmza Günü de İzmir’de
Bir İmza Günü de İzmir’de
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
‘Yazarın Yolculuğu’ yeni kahramanlarını arıyor
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
FİLM-SAN VAKFI VE SANAT CAMİASI İÇİN...
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
Müzik dünyamızın efsanesi Başarılı Kadın: Kamuran Akkor
“Başıma Bir İş Geldi
“Başıma Bir İş Geldi
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
'Ayla' ABD'den ödülle döndü
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
Kurtulmuş'tan Türk dizilerinin Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasına tepki
'Okçuluk Türklerin geninde var'
'Okçuluk Türklerin geninde var'
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ
SAKÜDER’İN 13. YIL SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ