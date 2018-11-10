Semiha Yankı ‘TÜKENDİM’ dedi…

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

40 yılı aşkın süredir dillerden düşmeyen, yeniden seslendirilen ve her kuşağın onu “Seninle Bir Dakika” isimli şarkısıyla sevdiği Semiha Yankı, yeni single çalışması “Tükendim” ile aşkta yenik düşenlerin sesi olacak.

Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcularından Semiha Yankı, yeni şarkısı ile hem kalplerimize dokunacak hem de “Tükendim yeter; yüreğim dayanmaz, aşkın ölümden beter.” sözleriyle giden sevgilinin arkasından seslenecek.

Sahne çalışmalarına aralıksız devam eden Semiha Yankı, bu kış “Tükendim” isimli yeni teklisi ile dijital platformlarda yerini almaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Dr. Ümit Demir’e ait olan şarkı, Ossi Müzik etiketiyle Hakan Eren ve Semiha Yankı’nın prodüktörlüğünde müzikseverlerle buluşuyor. Düzenlemesi Ahmet Koç’a ait olan, Stüdyo Ada’da kaydedilen şarkının mix ve masteringini Özgür Özkan Mete yaptı. Single çalışmasının kapak tasarımı Özlem Semiz’in imzasını taşıyor. Semiha Yankı, single’ın kapak fotoğrafları için Cem Talu’nun objektifine poz verdi.

Semiha Yankı’nın, şarkının bestecisi Dr. Ümit Demir ile kamera karşısına geçtiği “Tükendim” in Efe Cansoy yönetmenliğinde, İstanbul’da çekilen video klibi; Ossi Müzik YouTube kanalında ve TV’lerde gösterimde.

Prodüktör Hakan Eren’in sosyal medya hesabında ‘’Semiha Yankı 20 yıl sonra size yeni şarkı yaptı. Seveceğinizi beğeneceğinizi ümit ediyorum. ‘Tükendim’ 9 Kasım’da tüm digital platformlarda olacak!’’ sözleriyle paylaştığı haber hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken en ilginç yorum moda duayeni Yıldırım Mayruk’tan geldi. Semiha Yankı için ‘’hayranıyım’’ kelimesini kullanan Mayruk ‘’Seneler evvel rahmetli Fikret Şenes Türkiye’de iki yorumcu var Zeki Müren’den sonra Semiha Yankı ve Nükhet Duru, onlara şarkıyı bir kere verirsin en mükkemmel şekilde yorumlarlar.’’ diye yazınca Hakan Eren’de ‘’Doğru bu, bana da anlattı bunu kaç kere Fikret hanım.’’ diyerek bu sözleri doğruladı.