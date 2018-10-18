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Semih Hız’ın resim sergisi açıldı

Gazeteci Semih Hız’ın Atakent Kültür Merkezi’nde açılan ‘Renklerin Sesi’ sergisi beğeni topladı

Semih Hız’ın resim sergisi açıldı

Gazeteci Semih Hız’ın Atakent Kültür Merkezi’nde açılan ‘Renklerin Sesi’ sergisi beğeni topladı

18 Ekim 2018 Perşembe 15:02
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Semih Hız’ın resim sergisi açıldı

İSTANBUL / HABER MERKEZİ

Gazeteci Semih HIZ’ın “Renklerin Sesi” sergisi Atakent Kültür Merkezi’nde açıldı.

Semih HIZ’ın dostları, gazeteciler, sanat insanları ve resim meraklılarının katıldığı serginin açılışını, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa KUZUGÜDEN ve Kültür Müdürü Salih Nurettin ÇEVİK yaptı.

Semih HIZ ise konuşmasında, uzun yıllar görev yaptığı medyadaki çalışmalarının yorgunluğunu Küçükçekmece’deki sanat kurslarında resim yaparak dinlendiğini söyledi ve başta hocası ressam  Haldun ERİNÇ’e, Küçükçekmece Belediyesi’ne ve gazeteci eşi Leyla HIZ’a teşekkür etti.

Semih Hız, ayrıca sergiye katkıda bulunan sanatçı dostlarından Cam Kesme Mozaikleri ile muhteşem eserleri gerçekleştiren Halil POCAR’a ve ressam Ayşe POCAR ile Işık YURDAYARAR ‘a minnetlerini sundu.

Katılımcıların, sergideki tabloların karşısında dakikalarca ayrılmadığı dikkati çekti. Bir gazeteci, “El, beynin uzantısıdır” cümlesiyle; resim sanatının ressamın iç ve dış dünyasının hayata yansımasıdır” dedi. Halil POCAR ise; Atatürk’ün “Sanatkâr, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alınan ışığı ilk hisseden insandır” ifadesini kullandı.

1975 yılında resim yapmaya başlayan Semih HIZ; TRT, ARD, AVA ve STAR TV’de çalışmalar yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları çıktı. Gazeteciler Cemiyeti üyeliği ile İstanbul Gazeteciler Derneği’nde 15 yıl yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi’nde bulunan sergi 1 Kasım 2018 tarihine kadar açık kalacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Semih HızRenklerin SesiResim Sergisi
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