Selanik “Atatürk Evi” ziyarete açıldı

SELANİK - Atatürk’ün Selanik’te dünyaya geldiği ev yaklaşık üç yıl süren yenileme çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yeniden ziyarete açıldı.



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında hayata gözlerini açtığı ve babası Ali Rıza Efendi’nin vefatına kadar yaşadığı Selanik “Atatürk Evi”nin avlusunda düzenlenen resmi açılış törenine, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kiryakos Gerontopulos, ABD’nin Selanik Başkonsolosu Robert Sanders, Selanik Belediyesi Başkan Vekili Konstantinos Zervas, Selanik Metropiliti temsilcisi, Gümülcine PASOK milletvekili Ahmet Hacıosman, SYRİZA İskeçe ve Gümülcine milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve Ayhan Karayusuf, Bilgili Holding Başkanı Serdar Bilgili ve Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras katıldı.



Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Türk ve Yunan milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, “Bugün, bizim için manevi açıdan çok önemli bir gün” dedi.



“Atatürk Evi”nin, Atatürk’ün hatırasına yakışacak şekilde çağdaş bir anlayışla yenilenmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların sona erdiğini belirten Çelik, “Böyle bir günde devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz” dedi.



Bakan Çelik, Selanik’in, İzmir, İskenderiye ve Beyrut’la birlikte hoşgörünün, Akdeniz kültürünün ve çok kültürlülüğünün önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Atatürk’ün doğup büyüdüğü evin, Ata’nın fikri ve ruhi gelişiminde çok etkili olduğunu ifade etti.



Atatürk Evi’nin yeniden düzenlenmesinde iki ülke kurumlarının sergilediği işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, “Bizim değer verdiğimiz eserlere gereken özeni gösterdiği için Yunanistan devletine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Atatürk Evi’nin restorasyon çalışmaları sırasında iki ülkenin kamu kurumlarının, özel sektörünün ve uzmanların sergilediği işbirliği umarız bundan sonra diğer alanlarda da hayata geçecektir. Böylesine önem taşıyan Selanik’te, Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından 22 Temmuz 2011 tarihinde modern anıt olarak tescil edilen Atatürk Evi’nin dışında diğer tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına da katkıda bulunmak istediğimizi belirtiyoruz” dedi.



Çağdaş ve yalın mimariye sahip canlı müze



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1881 yılında Selanik’te doğduğu evi 60 yıl sonra tarihi ve milli önemi çerçevesinde restore ederek, çağdaş müzecilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenledi.



2010 yılında başlatılan çalışmaların hızla tamamlanmasının ardından çağdaş bir müze kimliği kazandırılan yapı üç kattan oluşuyor. Arşivlerin incelenmesinden elde edilen bilgiler ışığında Atatürk’ün yaşamından kesitlerle ilgili bilgi panolarının ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu binanın zemin katında “Atatürk ve Çocuk Odası”, birinci katta “Selanik Odası”, ikinci katta “İstanbul Odası” ve üçüncü katta da “Ankara odası” olarak isimlendirilen odalar yer alıyor. Binanın ikinci katındaki “Ankara Odası”nda heykeltıraş Murat Aktaş’ın, Atatürk’ü koltuğa oturmuş şekilde canlandıran silikondan yapılmış bir heykeli dikkati çekiyor. Üst katlardaki sofalarda ayrıca, evin eski teşhir düzenini gösteren maketler sergileniyor.



Yapılan düzenlemeden sonra, daha önce Selanik Başkonsolosluğu ile ayni kapıdan giriş yapılan “Atatürk’ün Evi”ne arka sokaktan açılan kapıdan güvenlik noktasından geçerek giriş yapılıyor.



Atatürk Evi, pazartesi günleri dışında, Türkiye ve Yunanistan’daki resmi ve dini bayram tatilleri dahil haftanın her günü saat 10.00-17.00'de ziyaretçilere hizmet sunuyor.



