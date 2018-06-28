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Şehir Tiyatroları oyunları 567 bin izleyiciye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sezon boyunca tiyatroseverlerin beğenisine sunulan 31'i yerli toplam 46 oyun yüzde 93 doluluk oranı ile sahnelendi.

Şehir Tiyatroları oyunları 567 bin izleyiciye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sezon boyunca tiyatroseverlerin beğenisine sunulan 31'i yerli toplam 46 oyun yüzde 93 doluluk oranı ile sahnelendi.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:57
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Şehir Tiyatroları oyunları 567 bin izleyiciye ulaştı

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, 2017-2018 tiyatro sezonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu. 

Sezon boyunca 31'i yerli olmak üzere toplam 46 oyunu izleyiciyle buluşturduklarını belirten Uygur, "Bin 508 seansta bizleri yalnız bırakmayan 567 bin seyircimize canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim. Elimizden geldiğince seyircimizin isteklerine yanıt olmaya çalıştığımız bir sezonu geride bıraktık. Her yeni sezonda bir öncekinden daha iyi olabilmek adına çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Siz değerli seyircilerimiz bizlerle birlikte olduğu sürece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eller üstünde en iyi olana ulaşacaktır." diye konuştu.

Uygur, Şehir Tiyatroları'nın 104. yılını yüzde 93 doluluk oranıyla kapattığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"105. yılımızda daha çok seyirciye ulaşma hedefimiz doğrultusunda birçok yeni oyun ile sizlerin karşında olacağız. Bizleri bu noktaya taşıyan sevgili çalışma arkadaşlarıma, en önemlisi de siz saygıdeğer seyircilerimize tekrar çok teşekkür ederim. Ayrıca tüm Türkiye'de perde açmış olan gerek kurum tiyatrolarını gerek özel tiyatroları da geçirdikleri başarılı sezondan ötürü tebrik eder, yeni sezonda da alkışlarının hiç dinmemesini, herkesin tiyatro sanatıyla kucaklaşmasını yürekten temenni ederim."

Şehir Tiyatroları oyunları ve oyuncuları sezon içinde yılın en iyi projesi ödülünün yanı sıra yılın en iyi kadın oyuncusu, erkek oyuncusu, dramaturgu, yönetmeni, kostüm tasarımı da dahil farklı dallarda 15 ödüle layık görüldü.

Dolu dolu bir sezon tamamlandı

"Sızı", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "Bizim Aile", "Ben Çağırmadım", "Nora-Bir Bebek Evi" ve "Makedonya Gamzesi" oyunlarının gala gösterimleri sezon içinde gerçekleştirildi.

Artık bir gelenek haline gelen "Yaz Oyunları" gösterimlerinde "Cibali Karakolu", "Ay Işığında Şamata", "Bizim Aile" oyunları, 2-9 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Şehir Tiyatroları yönetimi, sanatçı ve teknik ekibi, canı pahasına ülke sınırlarını koruyan askerlerle kucaklaşmak ve Afrin operasyonundaki asker aileleriyle yöre halkına manevi destek için 5 Mart'ta Hatay'a, 6 Mart'ta ise İskenderun'a turne düzenledi.

"Sızı" oyunu, 34. Saraybosna Kış Festivali kapsamında Sarayevo National Theatre'da Boşnakça üst yazı desteğiyle Bosnalı seyirciyle buluştu.

Lefkoşa, Girne, Hatay, Giresun, Bursa, Burdur, Adana, Adapazarı, Kütahya, İzmir, Diyarbakır ve Erzincan'a turneye giden Şehir Tiyatroları ayrıca İstanbul'un Başakşehir, Küçükçekmece, Tuzla ve Kadıköy ilçelerinde de sahne aldı.

Açılış töreni şehit ve gazi çocuklarının katılımıyla yapılan 34. Çocuk Şenliği'nde dans gösterisi, konserler, Hacivat ve Karagöz gösterileri, öykü atölyesi ve birçok söyleşi düzenlendi.

Mayıs ayında düzenlenen 34. Genç Günler etkinliğinde, lise gruplarının 27 seans, konservatuvarların 24 seans, tiyatro kulüp ve topluluklarının 21 seans, misafir tiyatro ekiplerinin 17 seans ve Şehir Tiyatroları'nın 3 seans oyunu sahnelendi. Etkinlik boyunca Türk tiyatrosunun usta sanatçı, yazar ve yönetmenlerinin katıldığı atölye çalışmalarında gençlere, uygulamaya yönelik eğitimler verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
şehir TiyatrolarıSüha Uygur
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